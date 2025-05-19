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Тёмная сторона яркой бирки: что не стоит писать на чемодане никогда

1:46
Туризм

Вы когда-нибудь нервничали, ожидая свой багаж на карусели? Не вы один. Сотни тысяч чемоданов теряются каждый год, и это лишь верхушка айсберга. Мы боимся, что кто-то случайно заберёт нашу сумку, что её вскроют, или что она просто исчезнет при пересадке. Многие стараются выделить свой багаж — вяжут яркие ленты, клеят стикеры, пишут имя. Но знаете ли вы, что это может сыграть злую шутку?

Аэропорт
Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аэропорт

Почему не стоит указывать домашний адрес

Удивительно, но получить доступ к багажной ленте в аэропорту может кто угодно. А если на вашей бирке указан адрес — вы фактически говорите вору: "Я уехал, дом пустой". Поэтому никогда не пишите свой адрес. Вместо этого укажите:

  • Имя и фамилию
  • Номер телефона
  • Электронную почту

Если находитесь за границей — можно указать контакт отеля. В случае потери авиакомпания свяжется с вами именно по этим каналам, а не приедет к вам домой.

Как защитить багаж правильно

  • Используйте бирку с защитным клапаном, чтобы скрыть информацию от посторонних глаз.
  • Выбирайте умные бирки — с QR-кодами, которые открываются только после сканирования.
  • Добавьте трекер, чтобы в любой момент знать, где ваш багаж.
  • Снимайте старые бирки от предыдущих рейсов — они могут сбить с толку работников аэропорта.
  • Выделяйте чемодан визуально, но без свисающих деталей, чтобы они не застряли в механизмах.
  • Фотографируйте сумку и содержимое перед поездкой — это пригодится, если багаж потеряется.

Не забывайте регулярно проверять состояние бирки и крепления — сломанная застёжка может стоить вам чемодана.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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