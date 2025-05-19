Тёмная сторона яркой бирки: что не стоит писать на чемодане никогда

Вы когда-нибудь нервничали, ожидая свой багаж на карусели? Не вы один. Сотни тысяч чемоданов теряются каждый год, и это лишь верхушка айсберга. Мы боимся, что кто-то случайно заберёт нашу сумку, что её вскроют, или что она просто исчезнет при пересадке. Многие стараются выделить свой багаж — вяжут яркие ленты, клеят стикеры, пишут имя. Но знаете ли вы, что это может сыграть злую шутку?
Удивительно, но получить доступ к багажной ленте в аэропорту может кто угодно. А если на вашей бирке указан адрес — вы фактически говорите вору: "Я уехал, дом пустой". Поэтому никогда не пишите свой адрес. Вместо этого укажите:
Если находитесь за границей — можно указать контакт отеля. В случае потери авиакомпания свяжется с вами именно по этим каналам, а не приедет к вам домой.
Не забывайте регулярно проверять состояние бирки и крепления — сломанная застёжка может стоить вам чемодана.
Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).
Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?