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Место, где начинается Франция: эта деревня в Провансе делает лаванду событием года

2:20
Туризм

На юге Франции есть место, где лавандовые поля плавно переходят в виноградники, а горы Венту величественно возвышаются над пшеничными холмами. Добро пожаловать в деревушку Со — ароматное сердце Прованса, где кажется, что время идёт медленнее, а каждый закат — как картина.

Франция, Прованс
Фото: flickr.com by Chi King, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Франция, Прованс

Что посмотреть и чем заняться

Главная гордость деревни — Фестиваль лаванды, который проходит 15 августа. В этот день улицы Со наполняются цветами, музыкой и людьми в традиционных костюмах.

Конкурсы по сбору лаванды, лавандовый мёд, масло, мороженое и книжные ярмарки превращают городок в настоящий провансальский праздник.

Если будете в Со в среду — обязательно зайдите на рынок, который работает с XVI века. Здесь можно купить макаруны, сезонные фрукты и местные сувениры, а после — прогуляться до муниципального музея, где хранятся египетские реликвии и мумия.

Неподалёку — церковь Нотр-Дам-де-ла-Тур, образец романской архитектуры, а ещё - множество улочек и крепостных стен, по которым приятно просто бродить без цели.

Прогулки и гастрономия

Возьмите напрокат велосипед и отправляйтесь к лавандовым полям — так вы почувствуете настоящую свободу. А потом загляните в L'art Du Pain за лавандовым хлебом или круассаном с миндалём.

Для ужина идеально подойдёт Le Petit Jardin с летней террасой или более изысканный Le Louvre, где стоит попробовать лосося, крем из спаржи и жареных улиток.

Где остановиться

Для романтического отдыха выберите Le Mas de Lavandes — виллу с видом на поля и садом. Или Maison Léonard du Ventoux — старинный дом с современной начинкой, уютным баром и внутренним двориком.

Как добраться

Ближайший аэропорт — Марсель-Прованс. Лучше взять машину и доехать до Со за два часа. Из Парижа путь займёт около 7 часов, зато по дороге можно увидеть всю Францию. В самой деревне удобно гулять пешком.

А ещё всего в 30 минутах — Руссильон с огненными скалами, а в часе — Авиньон, откуда удобно начать своё путешествие по этим местам.

Уточнения

Прова́нс (фр. Provence, окс. Provença, букв. "провинция") — историческая область на юго-востоке Франции, ныне составляющая часть региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Главные города — Марсель, Экс-ан-Прованс, Арль.

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). Включает 47 видов. Культурные формы выращиваются в садах во всём мире.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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