Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аллергенные тайны твоего дома: что атакует тебя каждый день, пока ты этого не видишь
Худеем с горчицей: эта дешёвая специя творит чудеса с вашим весом – вот как её применять
Секрет советской кулинарной магии раскрыт: почему эти котлеты такие сочные
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Мёртвое море и его удивительные тайны: почему здесь нельзя утонуть
Шторам конец: 5 стильных альтернатив, которые сделают ваш интерьер дороже
Укроп в вашем огороде: как правильно его собирать и хранить
Превосходство Алькараса: Синнер указал на ключевое различие между ним и испанцем
На передовой поставок: Евросоюз увеличил экспорт пива в Россию

Необычный способ увидеть Альпы: этот швейцарский поезд покажет вам страну, о которой вы мечтали

2:09
Туризм

Как насчёт того, чтобы увидеть Швейцарию такой, какой её рисуют на открытках? Сказочные деревушки, белоснежные Альпы, спокойные озёра и старинные города — всё это можно открыть для себя, сев на поезд Treno Gottardo, который соединяет север и юг страны по одному из самых живописных маршрутов.

Швейцария, поезда
Фото: commons.wikimedia by Kabelleger / David Gubler is licensed under GNU Free Documentation License
Швейцария, поезда

Люцерн, Беллинцона, Локарно: путешествие за впечатлениями

Пожалуй, самый эффектный отрезок маршрута — это от Люцерна до Локарно. Люцерн встречает путников своими мостами и горой Пилатус, а затем поезд уходит в Готардский туннель и выныривает уже в италоязычном регионе Тичино.

В Беллинцоне стоит увидеть три средневековых замка с панорамными видами на долину. А Локарно на берегу озера очаровывает своей тёплой атмосферой и площадью Пьяцца-Гранде — именно здесь проходит знаменитый кинофестиваль.

Из Цюриха в Базель: от озёр до музеев

Маршрут начинается в Цюрихе, где можно прогуляться вдоль озера, пожить с видом на Альпы в Baur au Lac или остановиться в более доступном Marta. Перед поездкой обязательно загляните в Café Schober — легендарное кафе с выпечкой и духом XIX века.

Затем поезд мчится в Базель, город искусства и архитектуры. Виды на Цюрихское озеро сменяются мощёными набережными Рейна. В Базеле стоит попробовать местную кухню в Krafft Basel и остановиться в стильном эко-отеле Nomad.

Виды из окна, о которых мечтают

Это путешествие — не просто способ добраться из пункта А в пункт Б, а неспешный способ впитать всё разнообразие Швейцарии: от сдержанного севера до тёплого юга. Идеальный вариант, если хочется почувствовать, как меняется страна за окном поезда.

Практика: как поехать

Билеты удобно купить через сайт SBB или в официальном приложении. В разгар сезона лучше заранее бронировать места, особенно в панорамных вагонах — с них открывается самый захватывающий вид.

Уточнения

Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft,) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Наука и техника
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ Аудио 
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Правда ТВ
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить Аудио 
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Зарубежное кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Три ложки в лунку — и перец начинает качаться, как на дрожжах
Европа поддерживает Украину только в своих мечтах и публичных речах Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Утренний ритуал: как правильно поздороваться с кошкой, чтобы получить мурчание в ответ
Джокович назвал самого сильного соперника, с которым ему когда-либо приходилось играть
Йод, молоко и никакой химии: рецепт, после которого огурцы будут как на выставке
Йод, молоко и никакой химии: рецепт, после которого огурцы будут как на выставке
Последние материалы
Зебры в Африке сломались: почему черно-белая тельняшка исчезает у этих животных
Лук на вашем огороде: полезные советы по выращиванию и хранению
Россия планирует расконсервировать афганские скважины — ожидается бурение 300 новых скважин
Восхитительный шоколадный торт за 6 простых шагов — готовим вместе
Неожиданное действие семян тыквы: почему нутрициологи всё чаще советуют начинать день с них
Никакой магии. Просто насыпал, перемешал — и теперь всё завидуют, как у меня растёт
Какую снимать первой: схватился не за ту клемму — у машины теперь глюки и потеря памяти
Фантастическое открытие: как клетки становятся сердцем за считаные дни
В вашем холодильнике есть отверстие, о котором вы не знали: оно может спасти технику от поломки
Варанаси — древний город, который покорит ваше сердце
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.