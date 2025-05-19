Необычный способ увидеть Альпы: этот швейцарский поезд покажет вам страну, о которой вы мечтали

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Как насчёт того, чтобы увидеть Швейцарию такой, какой её рисуют на открытках? Сказочные деревушки, белоснежные Альпы, спокойные озёра и старинные города — всё это можно открыть для себя, сев на поезд Treno Gottardo, который соединяет север и юг страны по одному из самых живописных маршрутов.

Фото: commons.wikimedia by Kabelleger / David Gubler is licensed under GNU Free Documentation License Швейцария, поезда

Люцерн, Беллинцона, Локарно: путешествие за впечатлениями

Пожалуй, самый эффектный отрезок маршрута — это от Люцерна до Локарно. Люцерн встречает путников своими мостами и горой Пилатус, а затем поезд уходит в Готардский туннель и выныривает уже в италоязычном регионе Тичино.

В Беллинцоне стоит увидеть три средневековых замка с панорамными видами на долину. А Локарно на берегу озера очаровывает своей тёплой атмосферой и площадью Пьяцца-Гранде — именно здесь проходит знаменитый кинофестиваль.

Из Цюриха в Базель: от озёр до музеев

Маршрут начинается в Цюрихе, где можно прогуляться вдоль озера, пожить с видом на Альпы в Baur au Lac или остановиться в более доступном Marta. Перед поездкой обязательно загляните в Café Schober — легендарное кафе с выпечкой и духом XIX века.

Затем поезд мчится в Базель, город искусства и архитектуры. Виды на Цюрихское озеро сменяются мощёными набережными Рейна. В Базеле стоит попробовать местную кухню в Krafft Basel и остановиться в стильном эко-отеле Nomad.

Виды из окна, о которых мечтают

Это путешествие — не просто способ добраться из пункта А в пункт Б, а неспешный способ впитать всё разнообразие Швейцарии: от сдержанного севера до тёплого юга. Идеальный вариант, если хочется почувствовать, как меняется страна за окном поезда.

Практика: как поехать

Билеты удобно купить через сайт SBB или в официальном приложении. В разгар сезона лучше заранее бронировать места, особенно в панорамных вагонах — с них открывается самый захватывающий вид.

Уточнения

Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft,) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

