Рай на земле: как отдыхать, когда кругом только природа и океан

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы мечтали сбежать от суеты в место, где время будто замирает — острова Ясава на Фиджи станут идеальным выбором. Этот уединённый архипелаг из 20 вулканических островов долгое время оставался вне туристических маршрутов. И именно здесь, среди дикой природы и бирюзовых вод, была снята культовая "Голубая лагуна".

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Один остров, 14 вилл и нереальная красота

Особенно выделяется Нануйя-Леву — частный остров, принадлежавший американцу Ричарду Эвансону. Именно он стал съёмочной площадкой фильма 1980 года с Брук Шилдс.

После съёмок Эвансон решил превратить свой остров в курорт, который сегодня известен как Turtle Island — "Черепаший остров".

Райский отдых: только вы и природа

Курорт рассчитан всего на 28 гостей — здесь всего 14 вилл, каждая из которых окружена природной красотой: от белоснежных пляжей до густых тропических лесов.

Можно выбрать один из трёх типов бунгало: Vonu Point с джакузи и панорамным видом, просторные Grand Beachfront на первой линии или уединённые Water's Edge прямо у лагуны.

В каждой вилле — авторский мини-бар, настольные игры, шезлонги, чайные наборы, тропические фрукты и забота персонального консьержа.

А ещё: частные пляжи, бутик, сад, солёный бассейн и ужины под звёздами.

Чем заняться?

Погрузитесь в мир дайвинга среди мягких кораллов и морских черепах

Попробуйте традиционный фиджийский напиток каву

Исследуйте остров пешком — через мангровые заросли, леса и луга

Закажите ужин на понтоне — прямо на воде под лунным светом

Важные детали

Черепаший остров — только для взрослых пар. Минимальный срок пребывания — 5 дней, а стоимость начинается от $9000.

Несколько раз в год курорт открывается и для семей — даты можно узнать на официальном сайте.

Добраться можно на скоростном катере, катамаране или за 30 минут на гидросамолёте Turtle Airways — впечатления гарантированы.

Когда ехать?

Лучше всего планировать поездку на июль-август — в эти месяцы меньше дождей и не так жарко. А вот март может оказаться слишком влажным.

Уточнения

Респу́блика Фи́джи (англ. Republic of Fiji,) — независимое государство в Океании на востоке Меланезии, расположенное на архипелаге Фиджи в юго-западной части Тихого океана. Столица Фиджи — город Сува. Официальный язык — фиджийский, английский и хинди.

