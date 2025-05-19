Тёмная сторона Луны: что пережила спутница Земли миллиарды лет назад

Когда-то давно Луна могла выглядеть совсем иначе — не как безжизненное светлое пятно в ночном небе, а как бушующий вулканический мир. Новое исследование предполагает, что около 4,35 миллиарда лет назад Луна пережила адский период, во время которого она могла быть почти так же активна, как Ио — самый вулканический спутник в Солнечной системе.
После столкновения Земли с гигантской протопланетой появилась не только наша планета в её нынешнем виде, но и Луна.
Первоначально они были очень близко друг к другу, но со временем Луна начала отдаляться, охлаждаясь по мере удаления.
Однако на каком-то этапе Солнце стало влиять на Луну так же сильно, как и Земля. Это вызвало орбитальный конфликт.
"Луна как будто в замешательстве, она не знает точно, какую орбиту ей следует выбрать, и поэтому может выбрать довольно странную орбиту",- говорит Фрэнсис Ниммо из Калифорнийского университета.
Из-за гравитационного воздействия орбита Луны оказалась нестабильной. Это вызвало сильные внутренние процессы: породы плавились, создавался магматический слой, который вырывался наружу.
Масштабные потоки лавы могли стереть с Луны все кратеры, изменить возраст пород и даже изменить структуру цирконов — прочных минералов, которые переживают высокие температуры.
Учёные используют два основных метода:
Оба метода дают разную информацию. Цирконы более точны, но сложны в изучении, а лунные породы порой вводят в заблуждение. В итоге всё указывает на то, что Луна сформировалась около 4,35 миллиарда лет назад.
Вулканизм, бушующий десятки миллионов лет, мог не создавать гигантских гор, как на Земле. Лунная лава была более жидкой, просачивалась через кору и растекалась.
Это мешало формированию полноценного магматического океана, но создавало характерные выпуклости и гладкие участки.
"Вулканическая активность, безусловно, была высокой, просто она не привела к образованию знакомых нам вулканов", — отмечает Ниммо.
Земля тогда находилась ближе и казалась в два раза больше на лунном небе. Повсюду можно было наблюдать светящиеся потоки лавы, а иногда — и редкие, но яркие извержения.
Такое состояние Луны длилось сравнительно недолго — всего десятки миллионов лет, но стало ключевым моментом в её формировании.
"Это было короткое, но очень энергичное мероприятие", — резюмирует Ниммо.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы, появилась около 4,5 млрд лет назад, немного позже Земли.
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