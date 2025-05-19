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Тёмная сторона Луны: что пережила спутница Земли миллиарды лет назад

3:03
Туризм

Когда-то давно Луна могла выглядеть совсем иначе — не как безжизненное светлое пятно в ночном небе, а как бушующий вулканический мир. Новое исследование предполагает, что около 4,35 миллиарда лет назад Луна пережила адский период, во время которого она могла быть почти так же активна, как Ио — самый вулканический спутник в Солнечной системе.

Луна охотника
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz
Луна охотника

Как всё началось: хаос после удара

После столкновения Земли с гигантской протопланетой появилась не только наша планета в её нынешнем виде, но и Луна.

Первоначально они были очень близко друг к другу, но со временем Луна начала отдаляться, охлаждаясь по мере удаления.

Однако на каком-то этапе Солнце стало влиять на Луну так же сильно, как и Земля. Это вызвало орбитальный конфликт.

"Луна как будто в замешательстве, она не знает точно, какую орбиту ей следует выбрать, и поэтому может выбрать довольно странную орбиту",- говорит Фрэнсис Ниммо из Калифорнийского университета.

Внутренности Луны начинают закипать

Из-за гравитационного воздействия орбита Луны оказалась нестабильной. Это вызвало сильные внутренние процессы: породы плавились, создавался магматический слой, который вырывался наружу.

Масштабные потоки лавы могли стереть с Луны все кратеры, изменить возраст пород и даже изменить структуру цирконов — прочных минералов, которые переживают высокие температуры.

Почему так сложно определить возраст Луны

Учёные используют два основных метода:

  • анализ образцов пород (например, миссии "Аполлон" и "Чанъэ")
  • изучение цирконов — древнейших минералов в Солнечной системе

Оба метода дают разную информацию. Цирконы более точны, но сложны в изучении, а лунные породы порой вводят в заблуждение. В итоге всё указывает на то, что Луна сформировалась около 4,35 миллиарда лет назад.

Лунная Ио: как это выглядело

Вулканизм, бушующий десятки миллионов лет, мог не создавать гигантских гор, как на Земле. Лунная лава была более жидкой, просачивалась через кору и растекалась.

Это мешало формированию полноценного магматического океана, но создавало характерные выпуклости и гладкие участки.

"Вулканическая активность, безусловно, была высокой, просто она не привела к образованию знакомых нам вулканов", — отмечает Ниммо.

Земля тогда находилась ближе и казалась в два раза больше на лунном небе. Повсюду можно было наблюдать светящиеся потоки лавы, а иногда — и редкие, но яркие извержения.

Всё это длилось недолго, но запомнилось надолго

Такое состояние Луны длилось сравнительно недолго — всего десятки миллионов лет, но стало ключевым моментом в её формировании.

"Это было короткое, но очень энергичное мероприятие", — резюмирует Ниммо.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы, появилась около 4,5 млрд лет назад, немного позже Земли.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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