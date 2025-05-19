Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из страха в уверенность: как уличная кошка становится самой главной в доме
Как в детском саду, только вкуснее: выпекаем булочки, от которых взрослые просят добавки
Обезьяны заговорили, как люди: что теперь будет с лингвистикой
Побегаю по утрам за вас, недорого: вот зачем люди нанимают бегунов за деньги
11% роста в ювелирной индустрии: какие бренды лидируют
Заметили трещину в стене — не откладывайте: действует проверенный способ
Стройность без голода: Мария Погребняк подробно расписала своё меню
Канны встречают Спейси: оправданный актёр получит награду спустя 10 лет молчания
Эти машины можно продать дороже, чем купили — не миф, а реальность

Как не стать жертвой туристических мошенников — 5 простых правил безопасности

2:09
Туризм

Выбор надёжного туроператора — ключ к безопасному и спокойному отдыху. В условиях растущего туристического спроса возрастает и активность мошенников, предлагающих фальшивые туры по заманчиво низким ценам.

Туризм
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туризм

Чтобы не стать жертвой обмана, важно знать, как распознать недобросовестного агента, поделился с "Известиями" руководитель направления туров в сервисе путешествий Туту Эмиль Зиядинов.

Во-первых, используйте только проверенные цифровые ресурсы: скачивайте туристические приложения только из официальных магазинов, а бронируйте туры через известные сайты с хорошей репутацией.

Обязательно читайте свежие отзывы от реальных клиентов, особенно о туроператоре и объектах размещения.

Перед оплатой проверьте регистрацию туроператора как юридического лица или ИП, а также его наличие в Едином федеральном реестре туроператоров. Это поможет избежать сотрудничества с фиктивной компанией.

Будьте особенно осторожны с необычно дешёвыми предложениями от малоизвестных фирм. Часто мошенники копируют сайты популярных компаний, создавая визуальные клоны с аналогичным дизайном. Обращайте внимание на URL-адреса.

Осторожно, если вас просят перевести деньги на личные карты сотрудников, используют ссылки в мессенджерах или избегают официальных счетов компании.

Все финансовые операции проводите только через официальные платёжные реквизиты, а чеки и квитанции сохраняйте — это ваш инструмент защиты прав.

Если вы всё же столкнулись с мошенничеством, незамедлительно обратитесь в полицию. Сохраните скриншоты переписок, реквизиты платежей и адреса сайтов — эти данные помогут следствию.

На фоне снижения интереса к традиционному пляжному отдыху всё более популярными становятся авторские туры, оздоровление в санаториях, путешествия на поездах и гастрономический туризм. Но и здесь остаётся важным одно правило: осторожность и проверка на каждом этапе.

Уточнения

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы
Новости спорта
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы Аудио 
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Российский шоу-бизнес
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию Аудио 
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Еда и рецепты
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Три ложки в лунку — и перец начинает качаться, как на дрожжах
Европа поддерживает Украину только в своих мечтах и публичных речах Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Утренний ритуал: как правильно поздороваться с кошкой, чтобы получить мурчание в ответ
Йод, молоко и никакой химии: рецепт, после которого огурцы будут как на выставке
Джокович назвал самого сильного соперника, с которым ему когда-либо приходилось играть
Джокович назвал самого сильного соперника, с которым ему когда-либо приходилось играть
Последние материалы
Эти машины можно продать дороже, чем купили — не миф, а реальность
Эти машины с пробегом теряют в цене каждый день — вот что с ними не так
Не просто грусть, а предсмертный звон нейронов: опасная сторона апатии, о которой молчат
ТОП-10 советских автомобилей с характером
Как не стать жертвой туристических мошенников — 5 простых правил безопасности
Капитальный ремонт неизбежен: экс-президент Зенита шокировал заявлением после матча с Ростовом
Виноградные шпалеры: как создать идеальные условия для роста
Как спасти забитый слив без вреда для труб: рецепт, который стоит 0 рублей
Сладости нарасхват: московские кондитеры увеличили отгрузки на 31,7%
Сливочный водопад вкуса: секрет идеального белого соуса для пасты раскрыт – гости ахнут!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.