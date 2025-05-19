Как не стать жертвой туристических мошенников — 5 простых правил безопасности

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Выбор надёжного туроператора — ключ к безопасному и спокойному отдыху. В условиях растущего туристического спроса возрастает и активность мошенников, предлагающих фальшивые туры по заманчиво низким ценам.

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Чтобы не стать жертвой обмана, важно знать, как распознать недобросовестного агента, поделился с "Известиями" руководитель направления туров в сервисе путешествий Туту Эмиль Зиядинов.

Во-первых, используйте только проверенные цифровые ресурсы: скачивайте туристические приложения только из официальных магазинов, а бронируйте туры через известные сайты с хорошей репутацией.

Обязательно читайте свежие отзывы от реальных клиентов, особенно о туроператоре и объектах размещения.

Перед оплатой проверьте регистрацию туроператора как юридического лица или ИП, а также его наличие в Едином федеральном реестре туроператоров. Это поможет избежать сотрудничества с фиктивной компанией.

Будьте особенно осторожны с необычно дешёвыми предложениями от малоизвестных фирм. Часто мошенники копируют сайты популярных компаний, создавая визуальные клоны с аналогичным дизайном. Обращайте внимание на URL-адреса.

Осторожно, если вас просят перевести деньги на личные карты сотрудников, используют ссылки в мессенджерах или избегают официальных счетов компании.

Все финансовые операции проводите только через официальные платёжные реквизиты, а чеки и квитанции сохраняйте — это ваш инструмент защиты прав.

Если вы всё же столкнулись с мошенничеством, незамедлительно обратитесь в полицию. Сохраните скриншоты переписок, реквизиты платежей и адреса сайтов — эти данные помогут следствию.

На фоне снижения интереса к традиционному пляжному отдыху всё более популярными становятся авторские туры, оздоровление в санаториях, путешествия на поездах и гастрономический туризм. Но и здесь остаётся важным одно правило: осторожность и проверка на каждом этапе.

Уточнения

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.

