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Советские железные дороги: рельсы, рельсы, шпалы, шпалы…

2:11
Туризм

Для миллионов людей в СССР железная дорога была не просто способом передвижения.

Поезд
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Голубенко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Поезд

Это был целый ритуал: сборы, билеты с отрывным корешком, гудок локомотива и знакомое "вагонное" окно с пейзажем, плывущим в никуда. А ведь всё это — колоссальная система, державшая на себе страну-гиганта.

Масштаб и ритм

Советские железные дороги были крупнейшими по протяжённости в мире. Сеть охватывала всё: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Душанбе. Более 145 тысяч километров путей, десятки тысяч станций и разъездов. Поезда шли в любую погоду, нередко в условиях, когда другого транспорта попросту не было.

Грузовые составы везли уголь, зерно, машины и даже космическое оборудование. Пассажирские — людей на курорты, в командировки, на учёбу или к родственникам.

Плацкарт, чай и проводница

В каждом купе — мини-мир. Пассажиры делились бутербродами, обсуждали политику, смотрели в окно. Чай в гранёном стакане с подстаканником — символ советского поезда, такой же, как и строгая, но заботливая проводница. Плацкарт был тесен, но родной. А ночной стук колёс — настоящая колыбельная.

Техника и легенды

Поезда в СССР были в основном тепловозными и электровозными. Легендарный ЧС4, ВЛ80, ТЭП60 — эти машины были настоящей гордостью машинистов. А ЭР-ки (электрички) стали частью повседневности для миллионов горожан и дачников. Дизель-поезда и пригородные составы шли в самые отдалённые уголки страны.

Советская железная дорога была больше, чем просто транспорт. Это был организм, в котором билось сердце страны. Через поезда проходили судьбы, семьи, истории. Сегодня многое изменилось, но для тех, кто застал ту эпоху, стук колёс и запах железнодорожного вагона — это как запах детства: невозможно забыть.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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