Советские железные дороги: рельсы, рельсы, шпалы, шпалы…

Для миллионов людей в СССР железная дорога была не просто способом передвижения.
Это был целый ритуал: сборы, билеты с отрывным корешком, гудок локомотива и знакомое "вагонное" окно с пейзажем, плывущим в никуда. А ведь всё это — колоссальная система, державшая на себе страну-гиганта.
Масштаб и ритм
Советские железные дороги были крупнейшими по протяжённости в мире. Сеть охватывала всё: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Душанбе. Более 145 тысяч километров путей, десятки тысяч станций и разъездов. Поезда шли в любую погоду, нередко в условиях, когда другого транспорта попросту не было.
Грузовые составы везли уголь, зерно, машины и даже космическое оборудование. Пассажирские — людей на курорты, в командировки, на учёбу или к родственникам.
Плацкарт, чай и проводница
В каждом купе — мини-мир. Пассажиры делились бутербродами, обсуждали политику, смотрели в окно. Чай в гранёном стакане с подстаканником — символ советского поезда, такой же, как и строгая, но заботливая проводница. Плацкарт был тесен, но родной. А ночной стук колёс — настоящая колыбельная.
Техника и легенды
Поезда в СССР были в основном тепловозными и электровозными. Легендарный ЧС4, ВЛ80, ТЭП60 — эти машины были настоящей гордостью машинистов. А ЭР-ки (электрички) стали частью повседневности для миллионов горожан и дачников. Дизель-поезда и пригородные составы шли в самые отдалённые уголки страны.
Советская железная дорога была больше, чем просто транспорт. Это был организм, в котором билось сердце страны. Через поезда проходили судьбы, семьи, истории. Сегодня многое изменилось, но для тех, кто застал ту эпоху, стук колёс и запах железнодорожного вагона — это как запах детства: невозможно забыть.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.