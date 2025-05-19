Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
КамАЗ — от огненного старта до легенды советских и российских дорог
Грядки без клопов: растения, которые работают лучше любого инсектицида
Мечтаешь избавиться от целлюлита? Тренируйся так, как никогда раньше
Не ешьте щавель просто так — возможны серьёзные последствия
Авиация СССР: как серп, молот и крылья стали символом Аэрофлота
Как не угробить аэрогриль и не испортить ужин — ошибка, которую совершают почти все
Необычную интерпретацию Сказки о Царе Салтане покажут в Московском Молодежном Театре
С виду скромные, но дорого обходятся — ТОП-10 машин, разоряющих владельцев
Гипертония отступает: эти 3 продукта — щит для ваших сосудов

Путешествие с рублями: где можно не менять валюту заранее: туристам пригодится список

1:25
Туризм

Собираетесь за границу и не хотите лишний раз менять рубли на доллары? Оказывается, российскую валюту всё ещё принимают в ряде популярных стран. Причём — не только в обменниках, но и прямо в аэропорту.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Где рубль можно обменять без проблем

Вот список стран, где путешественники из России могут обменять рубли как в аэропортах, так и в городских банках:

  • Турция
  • Казахстан
  • Грузия
  • Армения
  • Азербайджан
  • Узбекистан

В этих странах рубль официально принимается — как минимум, в пунктах обмена валют. Часто можно обойтись даже без предварительной конвертации в доллары или евро.

Где действуют ограничения

Однако в ряде стран обмен возможен лишь в определённых местах:

  • Китай — рубли принимают только в аэропортах.
  • ОАЭ, Южная Корея, Таиланд, Венгрия — обмен возможен исключительно в банках.

Так что, планируя поездку, стоит заранее уточнить условия обмена — иначе придётся искать обходные пути.

Валютные сюрпризы: прошлогодний опыт

К слову, в прошлом году россияне столкнулись с неожиданной проблемой: некоторые страны начали отказываться от купюр старого образца. Особенно это коснулось долларов на курортах Турции и Египта. Поэтому теперь важно не только знать, где принимают рубли, но и следить за состоянием своих иностранных купюр.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Российский шоу-бизнес
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию Аудио 
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Наука и техника
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле Аудио 
Россия снова наращивает экспорт газа в Европу: вот кто стал крупнейшим покупателем
Экономика и бизнес
Россия снова наращивает экспорт газа в Европу: вот кто стал крупнейшим покупателем Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Последние материалы
Необычную интерпретацию Сказки о Царе Салтане покажут в Московском Молодежном Театре
Оружие для сбора облепихи: как забрать ягоды и не стать жертвой колючек
Один кусочек — и уже перебор: это лакомство выглядит безобидно, но кошкам не по зубам
Замените спортзал на гирю: тренировка на всё тело от сертифицированного тренера
Энергетики под подозрением: содержимое ускоряет рост рака крови
Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву
Почему мозг начинает разрушаться раньше времени — ответ нашли в генах
Мальчик или девочка: мама рэпера Давы рассекретила пол новорождённого малыша
ПАЗик, который вёз всех: народный автобус и его философия тормозов
Не все знают об этом: как простой слив холодильника может спасти вам жизнь (и продукты)
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.