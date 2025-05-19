Путешествие с рублями: где можно не менять валюту заранее: туристам пригодится список

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Собираетесь за границу и не хотите лишний раз менять рубли на доллары? Оказывается, российскую валюту всё ещё принимают в ряде популярных стран. Причём — не только в обменниках, но и прямо в аэропорту.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Где рубль можно обменять без проблем

Вот список стран, где путешественники из России могут обменять рубли как в аэропортах, так и в городских банках:

Турция

Казахстан

Грузия

Армения

Азербайджан

Узбекистан

В этих странах рубль официально принимается — как минимум, в пунктах обмена валют. Часто можно обойтись даже без предварительной конвертации в доллары или евро.

Где действуют ограничения

Однако в ряде стран обмен возможен лишь в определённых местах:

Китай — рубли принимают только в аэропортах.

ОАЭ, Южная Корея, Таиланд, Венгрия — обмен возможен исключительно в банках.

Так что, планируя поездку, стоит заранее уточнить условия обмена — иначе придётся искать обходные пути.

Валютные сюрпризы: прошлогодний опыт

К слову, в прошлом году россияне столкнулись с неожиданной проблемой: некоторые страны начали отказываться от купюр старого образца. Особенно это коснулось долларов на курортах Турции и Египта. Поэтому теперь важно не только знать, где принимают рубли, но и следить за состоянием своих иностранных купюр.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

