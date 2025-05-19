Путешествие с рублями: где можно не менять валюту заранее: туристам пригодится список

Собираетесь за границу и не хотите лишний раз менять рубли на доллары? Оказывается, российскую валюту всё ещё принимают в ряде популярных стран. Причём — не только в обменниках, но и прямо в аэропорту.
Вот список стран, где путешественники из России могут обменять рубли как в аэропортах, так и в городских банках:
В этих странах рубль официально принимается — как минимум, в пунктах обмена валют. Часто можно обойтись даже без предварительной конвертации в доллары или евро.
Однако в ряде стран обмен возможен лишь в определённых местах:
Так что, планируя поездку, стоит заранее уточнить условия обмена — иначе придётся искать обходные пути.
К слову, в прошлом году россияне столкнулись с неожиданной проблемой: некоторые страны начали отказываться от купюр старого образца. Особенно это коснулось долларов на курортах Турции и Египта. Поэтому теперь важно не только знать, где принимают рубли, но и следить за состоянием своих иностранных купюр.
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