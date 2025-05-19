Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Огурцы не растут: узнайте, как избежать катастрофы на старте сезона
Никотиновая ловушка: мир вплотную приблизился к антитабачной революции — что дальше
Звонок, который изменит всё: секретный план на разговор с Путиным раскрыт
Да, мужики тоже плачут — особенно, когда этот салат заканчивается слишком быстро
Эти крылышки на гриле вы забудете только в том случае, если у вас нет вкусовых рецепторов
Билет на свободу: украинский переводчик сбежал от Умерова в Турции и спас свою жизнь
ЗИЛ, АЗЛК, ГАЗ: что стало с автогигантами СССР
Эмоциональный капкан: как распознать токсичные отношения и вырваться из замкнутого круга

Нижний новгород — это тот в город где летом начинаются фестивали, а вечером очень красивые закаты

2:23
Туризм

Нижний Новгород — не просто исторический мегаполис, а сцена, на которой всё лето разыгрываются яркие фестивали. Театры, концерты под открытым небом, необычные гастрономические идеи и закаты, будто написанные художником.

Нижний Новгород
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нижний Новгород

Летний сезон открывает "Стрелка"

Всё начинается 31 мая. На набережной — знаменитый фестиваль "Стрелка". В этом году — премьера оперы "Сказки Гофмана". Театр оперы и балета давно стал точкой притяжения зрителей со всей России. А одно из главных фестивальных пространств — старинные стеклянные пакгаузы.

Уикенды под музыку заката

С конца мая по август каждый выходной — "Столица закатов": джаз, рок, оркестры — и всё это с видом на Волгу. Невероятная атмосфера и сменяющиеся декорации закатного неба.

Рождественская: где еда встречается с историей

По субботам — "Гастрономическая Рождественская". Здесь более 200 заведений, а вечером улица превращается в шумный, праздничный фудкорт. Сначала — закат на набережной, потом — ужин под музыку. Весело, вкусно, молодежно.

"На Рождественской нет жилых домов — гости никому не мешают, если поют и пляшут до утра", — говорит гид Татьяна Мошкова.

Кино в городе у двух рек

В июле город живёт кинофестивалем "Горький Fest". Премьеры, встречи с артистами, стрит-арт и вечерние показы под открытым небом. Место, где большой экран становится частью городской жизни.

Закаты, Кремль и канатка

Прогулка по Чкаловской лестнице — испытание с видом. Канатная дорога через Волгу — впечатление длиной в 12 минут. Кремль — единственный в стране, по которому можно пройти по всей крепостной стене.

"Туристы сначала спускаются на 22 этажа вниз, а потом поднимаются", — уточняет экскурсовод Татьяна Нечаева.

Купеческий след и итальянские дворцы

Большая Покровская, Рождественская и Ильинская улицы — сердце старого города. Каждая — с историей, архитектурой и атмосферой. Здесь же — "веселая коза", которую обязательно нужно погладить и загадать желание.

Уточнения

Фестива́ль (фр. festival лат. festivus — "праздничный") — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Авто
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Надежда Бабкина в восторге: одна песня SHAMAN'а покорила её сердце раз и навсегда
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина в восторге: одна песня SHAMAN'а покорила её сердце раз и навсегда Аудио 
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Зарубежное кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Висят на проводе: Киев готовится к звонку, от которого, возможно, ничего не изменится Дмитрий Плотников Евросоюз продавил нужный результат на выборах в Румынии. Почему Симион признал поражение? Любовь Степушова
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Последние материалы
Эти крылышки на гриле вы забудете только в том случае, если у вас нет вкусовых рецепторов
Билет на свободу: украинский переводчик сбежал от Умерова в Турции и спас свою жизнь
ЗИЛ, АЗЛК, ГАЗ: что стало с автогигантами СССР
Эмоциональный капкан: как распознать токсичные отношения и вырваться из замкнутого круга
Долгосрочная аренда – это прошлый век! Как зарабатывать в 3 раза больше с посуточной сдачей
Маленькие куры, большие заботы: эта мелочь в корме решает больше, чем вы думали
17 гениальных трюков для макияжа, которые упрощают жизнь
Нижний новгород — это тот в город где летом начинаются фестивали, а вечером очень красивые закаты
Болезнь не сдаётся: новая стратегия выживания малярии
Умеем любить: у Мари Краймбрери и рэпера Давы родился ребёнок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.