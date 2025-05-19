Нижний новгород — это тот в город где летом начинаются фестивали, а вечером очень красивые закаты

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Нижний Новгород — не просто исторический мегаполис, а сцена, на которой всё лето разыгрываются яркие фестивали. Театры, концерты под открытым небом, необычные гастрономические идеи и закаты, будто написанные художником.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нижний Новгород

Летний сезон открывает "Стрелка"

Всё начинается 31 мая. На набережной — знаменитый фестиваль "Стрелка". В этом году — премьера оперы "Сказки Гофмана". Театр оперы и балета давно стал точкой притяжения зрителей со всей России. А одно из главных фестивальных пространств — старинные стеклянные пакгаузы.

Уикенды под музыку заката

С конца мая по август каждый выходной — "Столица закатов": джаз, рок, оркестры — и всё это с видом на Волгу. Невероятная атмосфера и сменяющиеся декорации закатного неба.

Рождественская: где еда встречается с историей

По субботам — "Гастрономическая Рождественская". Здесь более 200 заведений, а вечером улица превращается в шумный, праздничный фудкорт. Сначала — закат на набережной, потом — ужин под музыку. Весело, вкусно, молодежно.

"На Рождественской нет жилых домов — гости никому не мешают, если поют и пляшут до утра", — говорит гид Татьяна Мошкова.

Кино в городе у двух рек

В июле город живёт кинофестивалем "Горький Fest". Премьеры, встречи с артистами, стрит-арт и вечерние показы под открытым небом. Место, где большой экран становится частью городской жизни.

Закаты, Кремль и канатка

Прогулка по Чкаловской лестнице — испытание с видом. Канатная дорога через Волгу — впечатление длиной в 12 минут. Кремль — единственный в стране, по которому можно пройти по всей крепостной стене.

"Туристы сначала спускаются на 22 этажа вниз, а потом поднимаются", — уточняет экскурсовод Татьяна Нечаева.

Купеческий след и итальянские дворцы

Большая Покровская, Рождественская и Ильинская улицы — сердце старого города. Каждая — с историей, архитектурой и атмосферой. Здесь же — "веселая коза", которую обязательно нужно погладить и загадать желание.

Уточнения

Фестива́ль (фр. festival лат. festivus — "праздничный") — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.

