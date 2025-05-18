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Змеи массово атакуют российских туристов на Бали: лечение превращается в кошмар

1:23
Туризм

На индонезийском острове Бали несколько российских туристов пострадали от укусов ядовитых змей. Один из тревожных случаев произошёл с Евгенией из Москвы — её укусила змея на территории пятизвёздочного отеля Karma Kandara.

черная мамба
Фото: Own work by TimVickers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
черная мамба

После происшествия нога туристки сильно отекла, но персонал отеля не смог оказать медицинскую помощь и посоветовал обращаться в больницу, пишет Telegram-канал Shot.

Добраться до больницы Евгении помог местный житель, однако врачи отказались принимать её без согласования со страховой компанией. Это затянуло процесс лечения, и в итоге женщине пришлось обойти три медицинских учреждения и самостоятельно оплатить укол за 4 тысячи рублей.

На обратном пути в Россию ситуация ухудшалась — место укуса посинело и опухло. В самолёте туристке помогали сразу три врача-сопровождающих, которые не позволили ей потерять сознание. В Москве она провела ночь под капельницей в госпитале.

Другой турист из Саратова получил укус змеи куфии и также был вынужден самостоятельно покупать антигистаминные препараты из-за долгого согласования страховой. Третий россиянин столкнулся с опасностью, когда ядовитая змея заползла к нему прямо в дом — к счастью, он успел убежать.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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