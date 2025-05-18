Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Чёрном море найден газ на 30 миллиардов долларов
Миграционный шок: Аргентина разворачивает нелегалов на границе
Кардио или силовые: что первым? Эксперт объяснил, как худеют быстрее
Больше не скучно: как носить джинсовую рубашку с гладиаторами, каблуками и мини
Эти котлеты из простых продуктов съедают первыми — даже если на столе есть мясо
Магнитное эхо прошлого: Земля оставила сообщение, которое поняли лишь сейчас
Человек-улыбка готов к выступлениям: узнайте, сколько Николай Василенко хочет за 60 минут чтения стихов
Капуста под угрозой? Гусеницы исчезнут благодаря этому нехитрому способу
На страже семьи: породы собак, которые чувствуют угрозу раньше, чем вы её заметите

Секреты советских проводников: как они держали порядок и сохраняли спокойствие

2:13
Туризм

Проводник в поезде СССР был фигурой знаковой и значимой.

Проводница
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проводница

Вот немного секретов и забавных фактов из жизни советских проводников — настоящих мастеров своего дела.

1. Магия постельного белья

Проводники знали, как быстро и аккуратно раздавать и собирать постельное бельё. Они умели складывать простыни и наволочки так, что казалось — у них в руках волшебство. А ещё строго следили, чтобы никто не унес с собой "комплект" — в СССР это считалось маленьким преступлением.

2. Чай и добрые слова

Проводники всегда имели при себе чайник и коробочку с заваркой. Чай на вокзале или в вагоне был не просто напитком — это был способ установить контакт, успокоить усталого пассажира или просто поддержать разговор.

3. Трюки с билетами

Когда поезд был полон, а пассажиров — больше, чем мест, проводники умели изящно направить всех по нужным местам, иногда заменяя билеты "на лету" и быстро объясняя ситуацию без конфликтов. Это искусство дипломатии и мастерство!

4. Профилактика конфликтов

Проводники отлично знали "горячие точки" в вагоне — места, где часто возникали споры из-за места для багажа или соседей. Они заранее предупреждали возможные разборки и умели быстро гасить страсти.

5. Ловкость и быстрота

Ни один пассажир не мог обойтись без их внимания: за ночь проводники несколько раз обходили вагон, проверяли, кто где лежит, у кого нет постели, кто что забыл, и при этом успевали быть вежливыми и терпеливыми.

6. Секреты выживания на дальних рейсах

Чтобы выдержать смены по 12-16 часов, проводники прятали в карманах конфеты и маленькие бутерброды, которые незаметно делили с коллегами. А чтобы не замерзнуть в холодных вагонах — имели при себе маленькие грелки и горячие напитки.

Советские проводники — это были настоящие супергерои железной дороги, которые с улыбкой и железной выдержкой делали путешествия комфортными, несмотря на любые неудобства и сюрпризы пути.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Авто
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Три мигания — и ни одним больше: как родился негласный закон для миллионов машин
Авто
Три мигания — и ни одним больше: как родился негласный закон для миллионов машин Аудио 
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Туризм
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота Аудио 
Популярное
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья

С приходом тепла наши дома подвергаются нашестию комаров, но есть простые и эффективные природные методы защиты - узнайте о них в нашем материале!

Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Последние материалы
Маленькая, тёмная, коварная: родинка, которая может всё изменить
Русский след на Евровидении: австриец с вдохновением от Нетребко взял золото
Алюминиевые ложки: советский символ гастрономической стойкости
Тихая — не значит слабая: как жить с застенчивостью и не чувствовать себя лишней
Средневековая Португалия: город, где можно перенестись в 1148 год и вернуться с загаром
Неожиданные способы сделать кошку счастливой — и это не только игрушки
Эти 5 упражнений плавят целлюлит: в спортзал идти необязательно
Провал века: крупнейшие мегаполисы США утекают в землю, а на поверхности — лишь видимость стабильности
Забыли — а зря: старый продукт, который способен превзойти в уборке все новинки
Лавровый лист творит чудеса: 7 способов применения, о которых вы точно не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.