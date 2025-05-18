Туристический Алжир преобразится к 2030 году: вызовы пустынных туров

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пустыня Сахара составляет 83% площади крупнейшей страны Африки.

Фото: Wikimedia Commons by Visions of Domino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ пустыня

Она является основой правительственного мастер-плана развития туризма к 2030 году, который нацелен на то, чтобы сделать Алжир одним из ведущих туристических направлений после десятилетий самообеспеченности после французского колониализма, окончившегося в 1962 году.

Баба Атаноф, 57-летний отец семерых детей много раз совершал этот сложный подъем за 30 лет работы гидом. Как туарег — человек берберского происхождения, традиционно кочевой скотовод, проживающий в основном в пустыне Сахара — он умеет ориентироваться на сложной, обширной местности.

Вот, к примеру, 20 ослов несут обширное снаряжение для кемпинга и припасы для группы туристов. Среди них четверо туристов и восемь сотрудников, включая гидов, поваров и пастухов.

В своих заношенных кроссовках, с шеш (головной платок для туарегов) и дараа (длинная свободная одежда), а также собственным рюкзаком и большим солнечным аккумулятором Атаноф обычно помогает туристам в преодолении препятствий в пустыне,

Уточнения

Ке́мпинг (от англ. camping «проживание в лагере») — оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами.

