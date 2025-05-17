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Архипелаг для любителей активного отдыха: что выбрать на Канарах

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Туризм

Для пеших прогулок на Канарских островах бывалые особенно рекомендуют Ла-Пальма.

Остров
Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Остров

Культура островов богата — город Ла-Лагуна на Тенерифе, внесенный в список ЮНЕСКО На Гран-Канарии есть старый город Ла-Вегета, а Ла-Гомера связана с путешествиями Колумба.

Любителям пляжей лучше избегать популярных мест, таких как Тенерифе, и отдать предпочтения Фуэртевентуру с её песчаными дюнами и красивыми пляжами, особенно в природном парке Корралехо. Этот остров — идеальное место для отдыха, с хорошими маршрутами, морепродуктами и испанской атмосферой.

Канары удивительно разнообразны — от пеших прогулок и культуры до пляжных развлечений и активного отдыха, таких как кайтсерфинг и поездки на соседние острова, пишет The Sun.

Уточнения

Архипела́г (греч. Αρχιπέλαγος) — группа островов, расположенных близко друг к другу. Как правило, острова в архипелаге имеют одно и то же происхождение (материковое, вулканическое, коралловое) и сходное геологическое строение.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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