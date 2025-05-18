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Смерть 4-х летнего ребёнка из России взбудоражила соцсети: почему родителям стоит бояться отдыха с детьми

1:57
Туризм

Вслед за трагедией в египетском отеле глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.

глубоководный бассейн
Фото: commons.wikimedia by Amchs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
глубоководный бассейн

Мы ранее сообщали, что в одном из египетских отелей погиб четырёхлетний мальчик из России. По словам родителей, ребёнок сорвался с высоты около шести метров у бассейна.

Трагедия в Хургаде: в элитном отеле погиб 4-летний ребёнок из Ярославля - отели под прицелом полиции

Предположительной причиной гибели стало отсутствие должных мер безопасности на территории отеля. В частности, указывается, что предупреждающих знаков не было, а ограждения и другие меры предосторожности были установлены уже после несчастного случая.

Поручение о проверке было отдано Александром Бастрыкиным — он потребовал от Следственного управления по Ярославской области представить доклад о ходе разбирательства. Расследование ведут сотрудники регионального следственного комитета.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе наличие и корректность систем безопасности, ответственность администрации отеля, а также роль туристического оператора.

Событие вызвало широкий общественный резонанс. Одни считают, что отели обязаны обеспечить полную безопасность для гостей, особенно детей.

Другие утверждают, что некоторые объекты на территории отелей, такие как фонтаны и архитектурные элементы, изначально не предназначены для использования отдыхающими, а значит, требуют повышенного контроля со стороны родителей.

Туристические агентства призывают путешественников быть особенно внимательными во время отдыха с детьми и не полагаться полностью на инфраструктуру отеля. Несмотря на иллюзию безопасности, курортные зоны могут скрывать потенциальные угрозы, особенно для малышей.

Уточнения

Алекса́ндр Ива́нович Бастры́кин (род. 27 августа 1953, Псковская область, РСФСР, СССР) — советский и российский государственный деятель, юрист. Председатель Следственного комитета Российской Федерации с 15 января 2011 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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