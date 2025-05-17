Чехия на карте: 5 потрясающих замков, которые очаруют вас

Откройте для себя великолепие замков, расположенных неподалеку от Праги, которые очаруют вас своей архитектурой, уникальной атмосферой и захватывающими историями, уходящими корнями в эпоху Средневековья.
Чехия заслуженно славится как страна замков и дворцов, где вековая история запечатлена в сотнях памятников, разбросанных по всей территории.
Знаменитый замок Карлштейн, расположенный всего в 30 км к юго-западу от Праги, был основан императором Карлом IV в 1348 году. Он служил хранилищем для коронационных драгоценностей и императорских реликвий. Возвышаясь на скалистом холме, Карлштейн является неотъемлемой частью чешского ландшафта.
Кршивоклат — средневековая крепость, спрятанная в лесах. Расположенный в густом Кршивоклатском лесу, этот замок является одним из старейших и известнейших в Чехии.
Всего в 15 километрах от Праги находятся руины замка Окорж, популярного места для загородных поездок.
А Чески-Штернберк, основанный в XIII веке, до сих пор принадлежит потомкам основателя.
Кокорин — сказочный замок в сердце охраняемой зоны Кокоржинско. Расположенный в окружении скал, лесов и оврагов, этот замок предлагает сочетание культуры, природы и романтики, пишет magazincestovatel.
Ландша́фт — конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.