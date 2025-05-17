Чехия на карте: 5 потрясающих замков, которые очаруют вас

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Откройте для себя великолепие замков, расположенных неподалеку от Праги, которые очаруют вас своей архитектурой, уникальной атмосферой и захватывающими историями, уходящими корнями в эпоху Средневековья.

Фото: commons.wikimedia.org by Вадзім Новикаў, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ амок

Чехия заслуженно славится как страна замков и дворцов, где вековая история запечатлена в сотнях памятников, разбросанных по всей территории.

Знаменитый замок Карлштейн, расположенный всего в 30 км к юго-западу от Праги, был основан императором Карлом IV в 1348 году. Он служил хранилищем для коронационных драгоценностей и императорских реликвий. Возвышаясь на скалистом холме, Карлштейн является неотъемлемой частью чешского ландшафта.

Кршивоклат — средневековая крепость, спрятанная в лесах. Расположенный в густом Кршивоклатском лесу, этот замок является одним из старейших и известнейших в Чехии.

Всего в 15 километрах от Праги находятся руины замка Окорж, популярного места для загородных поездок.

А Чески-Штернберк, основанный в XIII веке, до сих пор принадлежит потомкам основателя.

Кокорин — сказочный замок в сердце охраняемой зоны Кокоржинско. Расположенный в окружении скал, лесов и оврагов, этот замок предлагает сочетание культуры, природы и романтики, пишет magazincestovatel.

Уточнения

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