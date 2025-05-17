Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как быть умнее за рулём: 7 секретных приёмов, которые знают только опытные водители
Утренний ритуал: как правильно поздороваться с кошкой, чтобы получить мурчание в ответ
Чемпионская гонка РПЛ: бывший нападающий назвал клуб, которому достаточно 2 побед
Генно-модифицированные деревья: зачем их могут массово высаживать в России
Кабачки затаили обиду: эти растения мешают им расти и мечтать о плодах
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Как правильно поливать картофель для получения качественного урожая
Швейцария громит Германию: хоккейный триумф на Чемпионате мира
Мама Ксении Собчак похвасталась тем, что её внук знает китайский язык

Чехия на карте: 5 потрясающих замков, которые очаруют вас

1:29
Туризм

Откройте для себя великолепие замков, расположенных неподалеку от Праги, которые очаруют вас своей архитектурой, уникальной атмосферой и захватывающими историями, уходящими корнями в эпоху Средневековья.

амок
Фото: commons.wikimedia.org by Вадзім Новикаў, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
амок

Чехия заслуженно славится как страна замков и дворцов, где вековая история запечатлена в сотнях памятников, разбросанных по всей территории.

Знаменитый замок Карлштейн, расположенный всего в 30 км к юго-западу от Праги, был основан императором Карлом IV в 1348 году. Он служил хранилищем для коронационных драгоценностей и императорских реликвий. Возвышаясь на скалистом холме, Карлштейн является неотъемлемой частью чешского ландшафта.

Кршивоклат — средневековая крепость, спрятанная в лесах. Расположенный в густом Кршивоклатском лесу, этот замок является одним из старейших и известнейших в Чехии.

Всего в 15 километрах от Праги находятся руины замка Окорж, популярного места для загородных поездок.

А Чески-Штернберк, основанный в XIII веке, до сих пор принадлежит потомкам основателя.

Кокорин — сказочный замок в сердце охраняемой зоны Кокоржинско. Расположенный в окружении скал, лесов и оврагов, этот замок предлагает сочетание культуры, природы и романтики, пишет magazincestovatel.

Уточнения

Ландша́фт — конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Туризм
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота Аудио 
Что можно сделать из старого зонта? 5 крутых идей
Недвижимость
Что можно сделать из старого зонта? 5 крутых идей Аудио 
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Наука и техника
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Последние материалы
Утренний ритуал: как правильно поздороваться с кошкой, чтобы получить мурчание в ответ
Как быть умнее за рулём: 7 секретных приёмов, которые знают только опытные водители
Чемпионская гонка РПЛ: бывший нападающий назвал клуб, которому достаточно 2 побед
Генно-модифицированные деревья: зачем их могут массово высаживать в России
Кабачки затаили обиду: эти растения мешают им расти и мечтать о плодах
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Как правильно поливать картофель для получения качественного урожая
Чехия на карте: 5 потрясающих замков, которые очаруют вас
Швейцария громит Германию: хоккейный триумф на Чемпионате мира
Мама Ксении Собчак похвасталась тем, что её внук знает китайский язык
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.