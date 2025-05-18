Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последние годы Нины Гребешковой: как она справлялась с трудностями
Гараж как философия: что значил личный автомобиль в СССР
Я умоляла их не показывать это: Деми Мур раскрыла свой главных страх на съёмках Ангелов Чарли
Одно — к болезням, другое — к долголетию: какое масло стоит оставить на кухне
Тайны кошачьей души: как стать лучшим другом, не нарушая её границ
Гель от ушной инфекции: прощай, многодневный курс антибиотиков
Весенний уход за парковыми розами: нужно ли обрезать
Клопы остановили производство автомобилей: почему завод Rivian страдает от паразитов
Добавьте в тесто один фрукт — и ваши сырники заиграют новыми вкусами

Туристы под контролем: самая высокая гора Японии вводит лимиты и проверки

2:21
Туризм

Каждое лето около 200 тысяч человек стремятся покорить легендарную вершину Японии — гору Фудзи. Но с мая 2025 года этот маршрут стал не только более организованным, но и значительно сложнее для случайных туристов. Японские власти, устав от наплыва плохо подготовленных альпинистов, ввели жёсткие меры для регулирования потока и повышения безопасности.

гора Фудзи, Япония
Фото: commons.wikimedia by Alpsdake, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
гора Фудзи, Япония

Подняться на Фудзи теперь не так просто

Чтобы ступить на один из четырёх официальных маршрутов (Готэмба, Фудзиномия, Субасири и самый популярный — Ёсида), придётся:

  • Заплатить 4000 йен (примерно $28) вместо прежних 2000;
  • Пройти обязательный курс по технике безопасности;
  • Сдать мини-тест;
  • Забронировать время подъёма заранее через официальный сайт;
  • Согласиться с рядом строгих правил.

И это ещё не всё. Суточный лимит — 4000 человек. Так что без раннего бронирования шансы попасть на маршрут стремятся к нулю.

Безопасность и никакого "ночного штурма"

Новички, решившие покорить Фудзи "за ночь без сна" — теперь вне закона. Этот опасный способ подъёма официально запрещён. Во время регистрации каждый должен пообещать:

  • Не идти на вершину без отдыха;
  • Надеть правильную экипировку — дождевик, прочную обувь, одежду по погоде;
  • Соблюдать местные традиции и инструкции.

"В Японии нет другой горы, которая привлекала бы столько людей всего за два месяца. Поэтому для их безопасности необходимы некоторые ограничения", — объясняет чиновник Нацуко Содэяма из префектуры Сидзуока.

Борьба с мусором и массовым туризмом

Новые меры — не только про безопасность. За последние годы гора Фудзи, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, стала жертвой чрезмерного туризма.

Некоторые даже называли её "мусорной горой". Правительство надеется, что жёсткие меры помогут сохранить природное и культурное наследие.

Если вы не успели на восхождение — не беда. Даже с подножия Фудзи открываются потрясающие виды, особенно зимой, когда гора покрыта снегом и выглядит особенно величественно.

Уточнения

Фудзия́ма (Фудзи, Фудзисан, яп. 富士山 ) — действующий стратовулкан на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота вулкана — 3776 м (пик Кенгамине, самая высокая точка в Японии). В настоящее время вулкан считается слабоактивным, последнее извержение было в 1707—1708 годах.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Наука и техника
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле Аудио 
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Авто
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Европа поддерживает Украину только в своих мечтах и публичных речах Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого
Последние материалы
Очень выжжена: певица Слава раскрыла правду о своих чувствах после разрыва с Данилицким
Шведский стол: секреты, о которых молчат рестораны — неожиданные факты от тревел-блогера
Ягодные помады — это не просто тренд, а спасение для твоего образа
Европа поддерживает Украину только в своих мечтах и публичных речах
Почему Европа выбрала искренность: Рудковская о победе австрийца на Евровидении
Если рыба — это скучно, просто не пробовали её в таком виде: фрикадельки без компромиссов
Все уверены, что динозавры вымерли, а на самом деле всё совсем иначе
Меньше грибка, больше помидоров: какую плёнку выбрать для проветриваемого парника
Польза со вкусом боли: чем на самом деле полезна острая пища
Водородная бомба замедленного действия: находка ученых в недрах Земли повергает в шок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.