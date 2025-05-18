Туристы под контролем: самая высокая гора Японии вводит лимиты и проверки

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждое лето около 200 тысяч человек стремятся покорить легендарную вершину Японии — гору Фудзи. Но с мая 2025 года этот маршрут стал не только более организованным, но и значительно сложнее для случайных туристов. Японские власти, устав от наплыва плохо подготовленных альпинистов, ввели жёсткие меры для регулирования потока и повышения безопасности.

Фото: commons.wikimedia by Alpsdake, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ гора Фудзи, Япония

Подняться на Фудзи теперь не так просто

Чтобы ступить на один из четырёх официальных маршрутов (Готэмба, Фудзиномия, Субасири и самый популярный — Ёсида), придётся:

Заплатить 4000 йен (примерно $28) вместо прежних 2000;

Пройти обязательный курс по технике безопасности;

Сдать мини-тест;

Забронировать время подъёма заранее через официальный сайт;

Согласиться с рядом строгих правил.

И это ещё не всё. Суточный лимит — 4000 человек. Так что без раннего бронирования шансы попасть на маршрут стремятся к нулю.

Безопасность и никакого "ночного штурма"

Новички, решившие покорить Фудзи "за ночь без сна" — теперь вне закона. Этот опасный способ подъёма официально запрещён. Во время регистрации каждый должен пообещать:

Не идти на вершину без отдыха;

Надеть правильную экипировку — дождевик, прочную обувь, одежду по погоде;

Соблюдать местные традиции и инструкции.

"В Японии нет другой горы, которая привлекала бы столько людей всего за два месяца. Поэтому для их безопасности необходимы некоторые ограничения", — объясняет чиновник Нацуко Содэяма из префектуры Сидзуока.

Борьба с мусором и массовым туризмом

Новые меры — не только про безопасность. За последние годы гора Фудзи, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, стала жертвой чрезмерного туризма.

Некоторые даже называли её "мусорной горой". Правительство надеется, что жёсткие меры помогут сохранить природное и культурное наследие.

Если вы не успели на восхождение — не беда. Даже с подножия Фудзи открываются потрясающие виды, особенно зимой, когда гора покрыта снегом и выглядит особенно величественно.

Уточнения

Фудзия́ма (Фудзи, Фудзисан, яп. 富士山 ) — действующий стратовулкан на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота вулкана — 3776 м (пик Кенгамине, самая высокая точка в Японии). В настоящее время вулкан считается слабоактивным, последнее извержение было в 1707—1708 годах.

