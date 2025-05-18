Туристы под контролем: самая высокая гора Японии вводит лимиты и проверки

Каждое лето около 200 тысяч человек стремятся покорить легендарную вершину Японии — гору Фудзи. Но с мая 2025 года этот маршрут стал не только более организованным, но и значительно сложнее для случайных туристов. Японские власти, устав от наплыва плохо подготовленных альпинистов, ввели жёсткие меры для регулирования потока и повышения безопасности.
Чтобы ступить на один из четырёх официальных маршрутов (Готэмба, Фудзиномия, Субасири и самый популярный — Ёсида), придётся:
И это ещё не всё. Суточный лимит — 4000 человек. Так что без раннего бронирования шансы попасть на маршрут стремятся к нулю.
Новички, решившие покорить Фудзи "за ночь без сна" — теперь вне закона. Этот опасный способ подъёма официально запрещён. Во время регистрации каждый должен пообещать:
"В Японии нет другой горы, которая привлекала бы столько людей всего за два месяца. Поэтому для их безопасности необходимы некоторые ограничения", — объясняет чиновник Нацуко Содэяма из префектуры Сидзуока.
Новые меры — не только про безопасность. За последние годы гора Фудзи, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, стала жертвой чрезмерного туризма.
Некоторые даже называли её "мусорной горой". Правительство надеется, что жёсткие меры помогут сохранить природное и культурное наследие.
Если вы не успели на восхождение — не беда. Даже с подножия Фудзи открываются потрясающие виды, особенно зимой, когда гора покрыта снегом и выглядит особенно величественно.
Фудзия́ма (Фудзи, Фудзисан, яп. 富士山 ) — действующий стратовулкан на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота вулкана — 3776 м (пик Кенгамине, самая высокая точка в Японии). В настоящее время вулкан считается слабоактивным, последнее извержение было в 1707—1708 годах.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.