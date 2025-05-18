Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бюджетная резина: как не ошибиться при покупке на лето
Ефремов после колонии: шок от китайских машин и тайная борьба за здоровье
8 шагов к вау-волосам: как добиться салонного эффекта дома
Сваха раскрыла правду: вот по какой простой причине Анастасия Волочкова не может устроить свою личную жизнь
Неожиданный способ приготовить картошку — вы точно такого не пробовали: вкусное из ничего
Скромные, но гордые: самые экономичные двигатели СССР
Россия не жалеет денег на корейскую косметику: рекордный рост импорта
Худеем вкусно: малина и клубника — идеальный перекус или бомба для фигуры?
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы

Где в Коннектикуте прячется парк с садами, и морским ветром

2:36
Туризм

Коннектикут прекрасен круглый год, но именно летом его прибрежные города обретают особое очарование. Один из таких незаслуженно малоизвестных уголков — Уотерфорд. Этот небольшой городок, расположенный между Хартфордом и Нью-Хейвеном, предлагает удивительное сочетание природы, истории и отдыха у воды.

Коннектикут, парк
Фото: commons.wikimedia by MilborneOne is licensed under GNU Free Documentation License
Коннектикут, парк

Эолия: летняя резиденция ветров

Главная жемчужина города — Государственный парк Харкнесс-Мемориал. Его центр — бывшее поместье Эолия, роскошный особняк в стиле ренессанс с видом на пролив Лонг-Айленд.

Когда-то это была летняя резиденция меценатов Эдварда и Мэри Харкнесс, а сегодня — парк площадью 230 акров с пляжем, садами и возможностью устроить пикник или рыбалку.

Дом открыт для экскурсий по выходным в летний сезон. Внутри — 42 комнаты, включая 20 спален и 14 ванных.

В садах, созданных Беатрис Фарранд и позже обновлённых Мэриан Коффин, вас ждут перголы, гелиотропы, пруд с кувшинками и самшитовые живые изгороди в виде карточных мастей.

Прогулки, наблюдение за птицами и воздушные змеи

Хотя пляж в парке не предназначен для купания, здесь можно прогуляться по двухкилометровой тропе или более короткому маршруту Ниринг — особенно популярному среди орнитологов.

Здесь можно встретить цапель, скоп и даже крачек. А если захочется больше активности — запускайте воздушного змея или отправляйтесь на рыбалку с лицензией.

Въезд для автомобилей из Коннектикута бесплатный, для всех остальных — 10 долларов в будни и 15 в выходные.

Чем ещё заняться в Уотерфорде?

Любителям театра стоит заглянуть в центр искусств имени Юджина О'Нила. А для тех, кто ищет больше драйва — есть автодром Нью-Лондон-Уотерфорд.

Купаться можно в соседних пляжах: Уотерфорд-Бич с широким песчаным берегом и Истерн-Пойнт с детской площадкой и зоной для пикников.

Где остановиться?

Рекомендуем отель Inn at Harbor Hill Marina в городе Ниантик. Уютные номера с каминами и балконами, завтрак ручной работы и вид на реку — всё это делает его идеальным местом для романтического отпуска. До пляжей и магазинов всего несколько минут ходьбы.

Если останется время — загляните в Олд-Сейбрук или Гилфорд, где вас ждут исторические улицы и атмосферные магазинчики.

Уточнения

Конне́ктикут (англ. Connecticut,) — штат на северо-востоке США, входящий в регион Новая Англия. Столица — Хартфорд, крупнейший город — Бриджпорт. Официальное прозвище с 1959 года — Constitution State (в переводе с англ. — "Штат Конституции").

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Авто
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью Аудио 
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Правда ТВ
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить Аудио 
Поставил перед домом — и осы исчезли: соседи будут завидовать, а вы хитро улыбаться
Садоводство, цветоводство
Поставил перед домом — и осы исчезли: соседи будут завидовать, а вы хитро улыбаться Аудио 
Популярное
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья

С приходом тепла наши дома подвергаются нашестию комаров, но есть простые и эффективные природные методы защиты - узнайте о них в нашем материале!

Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Сводка с фронта: наступление ВС РФ на Днепропетровск, из ВСУ бегут уже и командиры Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Последние материалы
Скромные, но гордые: самые экономичные двигатели СССР
Россия не жалеет денег на корейскую косметику: рекордный рост импорта
Худеем вкусно: малина и клубника — идеальный перекус или бомба для фигуры?
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы
Где в Коннектикуте прячется парк с садами, и морским ветром
Тот случай, когда десерт полезнее, чем завтрак: этот торт уходит со стола первым.
Смешали это с навозом — и клубни начали расти как на дрожжах
Не повторяйте эти ошибки при выборе смесителя — дорого обходятся
Из-за этих мелочей сельдерей часто не растет — исправьте и получите суперурожай
Когда дыхание кошки становится кошмаром: что может скрываться за неприятным запахом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.