Где в Коннектикуте прячется парк с садами, и морским ветром

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Коннектикут прекрасен круглый год, но именно летом его прибрежные города обретают особое очарование. Один из таких незаслуженно малоизвестных уголков — Уотерфорд. Этот небольшой городок, расположенный между Хартфордом и Нью-Хейвеном, предлагает удивительное сочетание природы, истории и отдыха у воды.

Фото: commons.wikimedia by MilborneOne is licensed under GNU Free Documentation License Коннектикут, парк

Эолия: летняя резиденция ветров

Главная жемчужина города — Государственный парк Харкнесс-Мемориал. Его центр — бывшее поместье Эолия, роскошный особняк в стиле ренессанс с видом на пролив Лонг-Айленд.

Когда-то это была летняя резиденция меценатов Эдварда и Мэри Харкнесс, а сегодня — парк площадью 230 акров с пляжем, садами и возможностью устроить пикник или рыбалку.

Дом открыт для экскурсий по выходным в летний сезон. Внутри — 42 комнаты, включая 20 спален и 14 ванных.

В садах, созданных Беатрис Фарранд и позже обновлённых Мэриан Коффин, вас ждут перголы, гелиотропы, пруд с кувшинками и самшитовые живые изгороди в виде карточных мастей.

Прогулки, наблюдение за птицами и воздушные змеи

Хотя пляж в парке не предназначен для купания, здесь можно прогуляться по двухкилометровой тропе или более короткому маршруту Ниринг — особенно популярному среди орнитологов.

Здесь можно встретить цапель, скоп и даже крачек. А если захочется больше активности — запускайте воздушного змея или отправляйтесь на рыбалку с лицензией.

Въезд для автомобилей из Коннектикута бесплатный, для всех остальных — 10 долларов в будни и 15 в выходные.

Чем ещё заняться в Уотерфорде?

Любителям театра стоит заглянуть в центр искусств имени Юджина О'Нила. А для тех, кто ищет больше драйва — есть автодром Нью-Лондон-Уотерфорд.

Купаться можно в соседних пляжах: Уотерфорд-Бич с широким песчаным берегом и Истерн-Пойнт с детской площадкой и зоной для пикников.

Где остановиться?

Рекомендуем отель Inn at Harbor Hill Marina в городе Ниантик. Уютные номера с каминами и балконами, завтрак ручной работы и вид на реку — всё это делает его идеальным местом для романтического отпуска. До пляжей и магазинов всего несколько минут ходьбы.

Если останется время — загляните в Олд-Сейбрук или Гилфорд, где вас ждут исторические улицы и атмосферные магазинчики.

Уточнения

Конне́ктикут (англ. Connecticut,) — штат на северо-востоке США, входящий в регион Новая Англия. Столица — Хартфорд, крупнейший город — Бриджпорт. Официальное прозвище с 1959 года — Constitution State (в переводе с англ. — "Штат Конституции").

