Где в Коннектикуте прячется парк с садами, и морским ветром

Коннектикут прекрасен круглый год, но именно летом его прибрежные города обретают особое очарование. Один из таких незаслуженно малоизвестных уголков — Уотерфорд. Этот небольшой городок, расположенный между Хартфордом и Нью-Хейвеном, предлагает удивительное сочетание природы, истории и отдыха у воды.
Главная жемчужина города — Государственный парк Харкнесс-Мемориал. Его центр — бывшее поместье Эолия, роскошный особняк в стиле ренессанс с видом на пролив Лонг-Айленд.
Когда-то это была летняя резиденция меценатов Эдварда и Мэри Харкнесс, а сегодня — парк площадью 230 акров с пляжем, садами и возможностью устроить пикник или рыбалку.
Дом открыт для экскурсий по выходным в летний сезон. Внутри — 42 комнаты, включая 20 спален и 14 ванных.
В садах, созданных Беатрис Фарранд и позже обновлённых Мэриан Коффин, вас ждут перголы, гелиотропы, пруд с кувшинками и самшитовые живые изгороди в виде карточных мастей.
Хотя пляж в парке не предназначен для купания, здесь можно прогуляться по двухкилометровой тропе или более короткому маршруту Ниринг — особенно популярному среди орнитологов.
Здесь можно встретить цапель, скоп и даже крачек. А если захочется больше активности — запускайте воздушного змея или отправляйтесь на рыбалку с лицензией.
Въезд для автомобилей из Коннектикута бесплатный, для всех остальных — 10 долларов в будни и 15 в выходные.
Любителям театра стоит заглянуть в центр искусств имени Юджина О'Нила. А для тех, кто ищет больше драйва — есть автодром Нью-Лондон-Уотерфорд.
Купаться можно в соседних пляжах: Уотерфорд-Бич с широким песчаным берегом и Истерн-Пойнт с детской площадкой и зоной для пикников.
Рекомендуем отель Inn at Harbor Hill Marina в городе Ниантик. Уютные номера с каминами и балконами, завтрак ручной работы и вид на реку — всё это делает его идеальным местом для романтического отпуска. До пляжей и магазинов всего несколько минут ходьбы.
Если останется время — загляните в Олд-Сейбрук или Гилфорд, где вас ждут исторические улицы и атмосферные магазинчики.
Конне́ктикут (англ. Connecticut,) — штат на северо-востоке США, входящий в регион Новая Англия. Столица — Хартфорд, крупнейший город — Бриджпорт. Официальное прозвище с 1959 года — Constitution State (в переводе с англ. — "Штат Конституции").
С приходом тепла наши дома подвергаются нашестию комаров, но есть простые и эффективные природные методы защиты - узнайте о них в нашем материале!