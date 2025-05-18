Миграционный шок: Аргентина разворачивает нелегалов на границе

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Аргентине готовят серьёзные перемены в миграционной политике. Власти уверены — система нуждается в срочной перезагрузке. Уже в ближайшие дни будет опубликован полный текст реформы, но основные её положения уже появились в официальном коммюнике №99.

Фото: commons.wikimedia.org by Banfield, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Флаг Аргентины

Что изменится для иностранцев?

По словам пресс-секретаря президента Мануэля Адорни, за последние два десятилетия в страну нелегально прибыли около 1 700 000 человек.

"Действующее законодательство поощряет хаос и злоупотребления", — заявил он.

Вот ключевые пункты грядущих изменений:

Депортация без поблажек

Теперь любой иностранный гражданин, осуждённый за преступление, будет депортирован — независимо от тяжести правонарушения.

Судебные процессы по таким делам ускорят, а всех, кого задержат при незаконном пересечении границы, сразу выдворят из страны.

Медстраховка для всех туристов

Чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, власти обязывают всех въезжающих в страну иметь действующую медицинскую страховку.

Только за прошлый год, по данным Адорни, государственные больницы потратили около 100 миллионов долларов на лечение иностранцев.

Жёстче требования к гражданству и ВНЖ

Постоянный вид на жительство или гражданство теперь можно будет получить лишь при соблюдении ряда условий:

проживание на территории страны минимум два года без выезда,

отсутствие судимости,

отсутствие судимости, подтверждённая финансовая состоятельность,

или "значительные инвестиции" в экономику Аргентины.

или "значительные инвестиции" в экономику Аргентины. При этом нелегальное пребывание автоматически лишает права на гражданство.

Что с родителями новорождённых аргентинцев?

Некоторые СМИ сообщают, что новая система не позволит родителям, приезжающим рожать в Аргентину, автоматически получать ВНЖ.

Однако официального разъяснения по этому пункту пока не последовало.

Когда ждать окончательного текста?

По заявлению властей, проект реформы уже готов и в ближайшее время будет обнародован. Тем временем напряжение среди мигрантов и потенциальных переселенцев растёт — особенно из-за неопределённости с будущими ограничениями.

Уточнения

Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina,) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки. Столица — Буэнос-Айрес.

