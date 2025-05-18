Миграционный шок: Аргентина разворачивает нелегалов на границе

В Аргентине готовят серьёзные перемены в миграционной политике. Власти уверены — система нуждается в срочной перезагрузке. Уже в ближайшие дни будет опубликован полный текст реформы, но основные её положения уже появились в официальном коммюнике №99.
По словам пресс-секретаря президента Мануэля Адорни, за последние два десятилетия в страну нелегально прибыли около 1 700 000 человек.
"Действующее законодательство поощряет хаос и злоупотребления", — заявил он.
Теперь любой иностранный гражданин, осуждённый за преступление, будет депортирован — независимо от тяжести правонарушения.
Судебные процессы по таким делам ускорят, а всех, кого задержат при незаконном пересечении границы, сразу выдворят из страны.
Чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, власти обязывают всех въезжающих в страну иметь действующую медицинскую страховку.
Только за прошлый год, по данным Адорни, государственные больницы потратили около 100 миллионов долларов на лечение иностранцев.
Постоянный вид на жительство или гражданство теперь можно будет получить лишь при соблюдении ряда условий:
Некоторые СМИ сообщают, что новая система не позволит родителям, приезжающим рожать в Аргентину, автоматически получать ВНЖ.
Однако официального разъяснения по этому пункту пока не последовало.
По заявлению властей, проект реформы уже готов и в ближайшее время будет обнародован. Тем временем напряжение среди мигрантов и потенциальных переселенцев растёт — особенно из-за неопределённости с будущими ограничениями.
Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina,) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки. Столица — Буэнос-Айрес.
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