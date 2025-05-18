Средневековая Португалия: город, где можно перенестись в 1148 год и вернуться с загаром

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Португалии есть города, куда стремятся все — Лиссабон и Порту. Но между ними спрятана настоящая драгоценность — Обидуш. Это не просто красивый город, это ожившая сказка, где можно перенестись в Средневековье, выпить вишнёвый ликёр из шоколадной рюмки и встретить закат на стенах старинного замка.

Фото: commons.wikimedia.org by Frenz 69, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Португалия, Обидуш

Старинная крепость и дух истории

Город с богатой историей берёт своё начало в 1148 году. Здесь чувствуется влияние кельтов, римлян, мавров и португальских королей.

Прогуляйтесь по 12-метровым крепостным стенам и почувствуйте, как история буквально дышит вам в спину. Особенно утром и вечером, когда исчезают толпы однодневных туристов, а город окутывает тишина.

От замка до пляжа — за 15 минут

Обидуш подарит не только культурное, но и активное наполнение вашему отдыху. Через четверть часа пути — пляжи и лагуна Фош-ду-Арелью, виндсёрфинг, сапбординг, каноэ и просто белоснежный песок.

А если хочется чего-то по-настоящему необычного — отправляйтесь в Берленга-Гранде: этот остров в часе езды считается одним из самых живописных уголков страны.

Фестивали круглый год

Здесь нет "не сезона": Обидуш живёт насыщенной жизнью. Фестивали книг, шоколада, средневековые ярмарки и рождественские деревни проходят здесь круглый год.

Лучше всего приезжать весной или осенью, но даже зимой вас встретят радушно.

Ночь в замке и гастрономическое волшебство

Хочется максимального погружения? Проведите ночь в замке, превращённом в роскошный отель. А ещё - попробуйте местные деликатесы: аррош де мариско, бризас ду лис и, конечно, пастель де ната.

И не проходите мимо знаменитой джинжиньи — крепкого вишнёвого ликёра, который здесь подают в съедобных шоколадных рюмках за 1 евро.

Ужин можно устроить и в ресторане Ja! mon Ja! mon под акведуком, и в элегантной Pousada Do Castelo. Бюджетные или роскошные — они одинаково вкусные, потому что готовят с душой.

Как добраться

Из Лиссабона можно доехать за час на машине или за полтора-два часа на автобусе. Поезд тоже идёт, но чуть дольше.

Уточнения

О́бидуш (порт. Óbidos;) — посёлок в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лейрия. Покровителем посёлка считается Дева Мария (порт. Maria). Праздник посёлка — 11 января.

