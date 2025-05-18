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Вирджиния удивляет: маленький уголок Америки, в который хочется сбежать навсегда

2:23
Туризм

Иногда нужно место, которое не требует спешки. Где можно дышать в такт природе, а не деловым встречам. Где звук воды важнее уведомлений. Таким местом стал Бьюкенен — городок в Вирджинии, уютно устроившийся между хребтами Аллегейни и Блу-Ридж. Его называют выбросом окситоцина в форме города — и это не преувеличение.

река Джеймс, Вирджиния
Фото: commons.wikimedia.org by Neushorn, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
река Джеймс, Вирджиния

Гармония природы и тихой жизни

Река Джеймс — сердце Бьюкенена. Она не только украшает город, но и даёт массу возможностей: сплав на каяке, рыбалка, прогулки вдоль берега или созерцание у воды.

Если вам ближе суша, отправляйтесь на прогулку по уютным улочкам центра: там вас ждёт история, старинные здания, антикварные лавки и знаменитый качающийся мост.

Бьюкенен будто бы замер в прошлом — в хорошем смысле. Здесь нет шумных туристических толп, зато есть мебельный магазин амишей, блошиный рынок и кафе в духе 50-х.

Например, Buchanan Fountain and Grille — место, где можно съесть мороженое и на миг почувствовать себя героем старого фильма.

История, природа и немного адреналина

Город славится не только своим умиротворяющим ритмом. В прошлом он был оживлённым торговым узлом, а сейчас привлекает тех, кто ищет баланс между покоем и приключениями.

Покатайтесь по Верхнему течению Джеймса, откройте для себя парк "Природный мост" с его живописными скалами, или отправьтесь по тропе Гражданской войны, пролегающей через город.

И не забудьте заглянуть в Backwoods Country Antiques: здесь продаются необычные вещи, предметы интерьера и работы местных мастеров — идеальный сувенир из Вирджинии.

Как добраться и когда ехать

Бьюкенен находится всего в 30 минутах от регионального аэропорта Роанок. Крупнейший международный аэропорт — Роли-Дарем — в 2,5 часах езды.

Жильё в самом городе ограничено, но поблизости есть множество уютных отелей, B&B и арендуемых домов.

Лучшее время для посещения — весна и осень. А вот июль может быть слишком влажным. Если планируете походы, не забудьте удобную обувь и снаряжение.

Уточнения

Содру́жество Вирги́нии (англ. Commonwealth of Virginia) — штат на востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов. География и климат Виргинии сформированы горами Голубого хребта и Чесапикским заливом, территория которых является средой обитания для большей части флоры и фауны штата.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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