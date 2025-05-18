Названо лучшее место для отдыха в 2025 — и оно удивит вас

Албания — страна, о которой многие до сих пор знают не так много. Но именно она стала лидером в свежем рейтинге лучших мест для путешествий в 2025 году. И нет, это не случайность.
Платформа HelloSafe, специализирующаяся на сравнении страховых услуг, составила рейтинг на основе целого набора критериев: доступность, безопасность, климат, уровень привлекательности в соцсетях. Албания заняла первое место с впечатляющим баллом 75,8 из 100.
Это по-настоящему доступное и живописное место для летнего отдыха. Вас ждут бирюзовые воды, дикие пляжи, уютные прибрежные городки и богатая природа.
Страна постепенно вытесняет с туристического пьедестала даже такие признанные направления, как Греция и Хорватия.
Но Албания — это не только море. Внутренние районы страны — отдельная история.
На севере страны, среди острых альпийских пиков, раскинулась долина Тет. Здесь можно увидеть альпийские луга, густые сосновые леса и кристально чистые озёра. HelloSafe отмечает, что поездка сюда — одна из самых захватывающих идей этого года.
Следом за Албанией идут:
2. Колумбия (72,2 балла)
3. Лаос (71,9 балла)
4. Эль-Сальвадор
5. Сербия
6. Саудовская Аравия
7. Казахстан
8. Бутан
9. Бахрейн
10. Гватемала
Замыкают двадцатку такие страны, как Шри-Ланка, Молдова, Танзания и даже далёкая Самоа.
Если вы искали новое направление, чтобы избежать толп туристов и открыть для себя что-то свежее — Албания может стать тем самым идеальным вариантом.
Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë,) — государство в западной части Балканского полуострова. Столица — Тирана. Государственный язык — албанский.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.