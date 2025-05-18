Названо лучшее место для отдыха в 2025 — и оно удивит вас

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Албания — страна, о которой многие до сих пор знают не так много. Но именно она стала лидером в свежем рейтинге лучших мест для путешествий в 2025 году. И нет, это не случайность.

Фото: commons.wikimedia.org by ZNZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Албания

Платформа HelloSafe, специализирующаяся на сравнении страховых услуг, составила рейтинг на основе целого набора критериев: доступность, безопасность, климат, уровень привлекательности в соцсетях. Албания заняла первое место с впечатляющим баллом 75,8 из 100.

Почему Албания?

Это по-настоящему доступное и живописное место для летнего отдыха. Вас ждут бирюзовые воды, дикие пляжи, уютные прибрежные городки и богатая природа.

Страна постепенно вытесняет с туристического пьедестала даже такие признанные направления, как Греция и Хорватия.

Места, которые нельзя пропустить:

Ксамил — райская точка на карте Албании с переплетающимися бухтами, лесистыми островками и ослепительными лагунами.

Залив Дмитрий и природный заповедник на полуострове Карабурун — настоящая находка для любителей нетронутой природы.

Но Албания — это не только море. Внутренние районы страны — отдельная история.

Долина Тет: душа албанских Альп

На севере страны, среди острых альпийских пиков, раскинулась долина Тет. Здесь можно увидеть альпийские луга, густые сосновые леса и кристально чистые озёра. HelloSafe отмечает, что поездка сюда — одна из самых захватывающих идей этого года.

Кому ещё удалось попасть в топ?

Следом за Албанией идут:

2. Колумбия (72,2 балла)

3. Лаос (71,9 балла)

4. Эль-Сальвадор

5. Сербия

6. Саудовская Аравия

7. Казахстан

8. Бутан

9. Бахрейн

10. Гватемала

Замыкают двадцатку такие страны, как Шри-Ланка, Молдова, Танзания и даже далёкая Самоа.

Если вы искали новое направление, чтобы избежать толп туристов и открыть для себя что-то свежее — Албания может стать тем самым идеальным вариантом.

Уточнения

Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë,) — государство в западной части Балканского полуострова. Столица — Тирана. Государственный язык — албанский.

