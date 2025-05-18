Всем мусульманам стоит задуматься о России как о новом направлении для туризма

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия делает очередной шаг навстречу исламскому миру, разрабатывая халяль-стандарт в сфере туризма и гостеприимства.

Фото: Wikimedia Commons by Tedd, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стамбул, мечеть

До конца 2025 года Росстандарт планирует завершить работу над новым национальным стандартом, который охватит услуги размещения и туристические сервисы, соответствующие нормам халяль. Этот шаг направлен на повышение качества сервиса и создание комфортной среды для гостей из мусульманских стран.

Разработка документа станет важным результатом решений, принятых ещё в 2017 году на форуме в Казани, где впервые была озвучена необходимость формирования единого подхода к халяль-услугам в несельскохозяйственных отраслях.

Новый стандарт будет учитывать как религиозные, так и культурные особенности путешественников исламского мира, опираясь на лучшие мировые практики. Россия — одна из немногих светских стран, где национальные стандарты халяль уже официально существуют и применяются.

Ключевой площадкой обсуждения стал XVI Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", который проходит с 13 по 18 мая в Казани.

Мероприятие традиционно объединяет представителей бизнеса, религиозных и общественных организаций, а также государственных структур из десятков стран. Генеральным информационным партнёром форума выступает ТАСС.

Новый стандарт, разрабатываемый Росстандартом, не только расширит инфраструктуру халяль-туризма, но и усилит привлекательность России как направления для международного мусульманского турпотока. Это стратегический шаг в укреплении экономических и культурных связей с исламским миром.

Уточнения

Халя́ль хала́л (араб. حلال‎ — разрешённый, разрешённое‎) — «всё то, что разрешено и допустимо в исламе» (противоположно хараму). Наиболее часто это понятие используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищи.

