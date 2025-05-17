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Вальсассина и водопад Троджиа: два сокровища в одном путешествии

2:30
Туризм

Итак, вы когда-нибудь задумывались, как выглядит водопад, спрятавшийся в самом сердце Альп? Водопад Троджиа, известный еще с 1495 года, в своем величии не перестает восхищать и привлекать внимание путешественников, мечтающих увидеть это природное чудо.

водопад
Фото: freepik.com by haziaahmad346, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
водопад

Вальсассина — место удивительных открытий

"В Вальсассине, инфра-Вимогни и Интроббио, справа, входя через Лекко, находится троса, река, которая падает на высокий камень, и падает он входит под землю, и там заканчивается река”, — писал Леонардо да Винчи в своем Атлантическом Кодексе.

Это мистическое место, где природа встречается с историей, по-настоящему заставляет задуматься о величии окружающих нас водоемов.

Поход к водопаду: что вас ждет?

Ваше путешествие начинается в деревне Интробио, где, казалось бы, нет места таким монументальным водопадам. Но вот он — водопад Троджиа, высотой около 100 метров, ярко напоминающий альпийские водные чудеса.

Тропа, ведущая к водопаду, достаточно проста и безопасна, несмотря на небольшие участки с подъемами. Примерно через километр прогулки вы окажетесь у конца долины, прямо перед водопадом.

Сложности на пути — камни и скользкие участки в дождливую погоду. Однако это не сделает путешествие менее увлекательным.

Альпийская природа и живописные виды

Путь по тропе — это не только физическое испытание, но и настоящее наслаждение для глаз. Полированные камни, вода, стеклянным потоком бегущая вниз, создают уникальные пейзажи.

Вы можете оценить все это в полной мере, как только достигнете вершины, откуда открывается удивительный вид на водопад.

Важные замечания: безопасность прежде всего

Независимо от времени года, учитывайте возможность скольжения по влажным камням, особенно в дождливую погоду.

На некоторых участках тропы потребуется использовать руки для дополнительной поддержки.

Полезная информация

До недавнего времени доступ к подножию водопада был закрыт из-за гидрогеологических проблем.

Однако теперь можно наслаждаться видом водопада только с верхней смотровой площадки, которая находится всего в получасе ходьбы от Виа, по указателям, направляющим в Валь Биандино.

Уточнения

Леона́рдо ди сер Пье́ро да Ви́нчи (итал. Leonardo di ser Piero da Vinci; 15 апреля 1452, селение Анкиано, около городка Винчи, близ Флоренции — 2 мая 1519, замок Кло-Люсе, близ Амбуаза, Турень, Франция) — итальянский художник и учёный, изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека» (лат. homo universalis).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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