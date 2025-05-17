Вальсассина и водопад Троджиа: два сокровища в одном путешествии

Итак, вы когда-нибудь задумывались, как выглядит водопад, спрятавшийся в самом сердце Альп? Водопад Троджиа, известный еще с 1495 года, в своем величии не перестает восхищать и привлекать внимание путешественников, мечтающих увидеть это природное чудо.
"В Вальсассине, инфра-Вимогни и Интроббио, справа, входя через Лекко, находится троса, река, которая падает на высокий камень, и падает он входит под землю, и там заканчивается река”, — писал Леонардо да Винчи в своем Атлантическом Кодексе.
Это мистическое место, где природа встречается с историей, по-настоящему заставляет задуматься о величии окружающих нас водоемов.
Ваше путешествие начинается в деревне Интробио, где, казалось бы, нет места таким монументальным водопадам. Но вот он — водопад Троджиа, высотой около 100 метров, ярко напоминающий альпийские водные чудеса.
Тропа, ведущая к водопаду, достаточно проста и безопасна, несмотря на небольшие участки с подъемами. Примерно через километр прогулки вы окажетесь у конца долины, прямо перед водопадом.
Сложности на пути — камни и скользкие участки в дождливую погоду. Однако это не сделает путешествие менее увлекательным.
Путь по тропе — это не только физическое испытание, но и настоящее наслаждение для глаз. Полированные камни, вода, стеклянным потоком бегущая вниз, создают уникальные пейзажи.
Вы можете оценить все это в полной мере, как только достигнете вершины, откуда открывается удивительный вид на водопад.
Независимо от времени года, учитывайте возможность скольжения по влажным камням, особенно в дождливую погоду.
На некоторых участках тропы потребуется использовать руки для дополнительной поддержки.
До недавнего времени доступ к подножию водопада был закрыт из-за гидрогеологических проблем.
Однако теперь можно наслаждаться видом водопада только с верхней смотровой площадки, которая находится всего в получасе ходьбы от Виа, по указателям, направляющим в Валь Биандино.
Леона́рдо ди сер Пье́ро да Ви́нчи (итал. Leonardo di ser Piero da Vinci; 15 апреля 1452, селение Анкиано, около городка Винчи, близ Флоренции — 2 мая 1519, замок Кло-Люсе, близ Амбуаза, Турень, Франция) — итальянский художник и учёный, изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека» (лат. homo universalis).
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.