Если вы собрались в Австрию и далее на автомобиле, изучите карту объезда - реконструкция дорог продолжается

На автомагистрали A10, соединяющей Зальцбург и Филлах, началась масштабная реконструкция, которая затронет водителей до июня 2025 года.
Капитальный ремонт туннелей Офенауэр и Хифлер, а также прилегающей цепочки туннелей, строившихся ещё в 1970-х годах, стал причиной значительных ограничений движения.
Сейчас проезд возможен лишь по одной полосе в каждом направлении, что уже привело к серьёзным заторам и продолжительным ожиданиям в весенние месяцы.
До конца июня 2025 года действует запрет на транзитное сквозное движение по A10. Ночные блокировки с 20:00 до 6:00 позволяют проводить строительные работы без риска для участников дорожного движения.
Основные цели проекта — модернизация систем безопасности, включая установку 400 новых камер, и приведение инфраструктуры в соответствие с современными стандартами. Общая стоимость проекта — около 270 миллионов евро.
Водителям рекомендуется использовать объезд по дороге B159 (Зальцахтальштрассе). Альтернативные маршруты также включают федеральную трассу Фельбертауэрн (B108), Пирновское шоссе (A9) и Бреннеровскую автомагистраль (A13).
Однако следует учитывать, что на Пирновском шоссе также проводятся работы в туннелях, а на A13 начнётся реконструкция уже в 2025 году.
Австрийская дорожная компания Asfinag опубликовала календарь ожидаемых пробок на май и июнь, а также предоставляет актуальную информацию о дорожной ситуации в режиме реального времени на своём сайте.
В условиях затрудненного движения актуально заранее планировать поездки и учитывать возможные изменения маршрута.
Фи́ллах (нем. Villach, словен. Beljak — Беляк) — город на юге Австрии, второй по величине в составе федеральной земли Каринтии.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.