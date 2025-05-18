Если вы собрались в Австрию и далее на автомобиле, изучите карту объезда - реконструкция дорог продолжается

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

На автомагистрали A10, соединяющей Зальцбург и Филлах, началась масштабная реконструкция, которая затронет водителей до июня 2025 года.

Фото: commons.wikimedia by Arne Müseler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ автобан А-10, Австрия

Капитальный ремонт туннелей Офенауэр и Хифлер, а также прилегающей цепочки туннелей, строившихся ещё в 1970-х годах, стал причиной значительных ограничений движения.

Сейчас проезд возможен лишь по одной полосе в каждом направлении, что уже привело к серьёзным заторам и продолжительным ожиданиям в весенние месяцы.

До конца июня 2025 года действует запрет на транзитное сквозное движение по A10. Ночные блокировки с 20:00 до 6:00 позволяют проводить строительные работы без риска для участников дорожного движения.

Основные цели проекта — модернизация систем безопасности, включая установку 400 новых камер, и приведение инфраструктуры в соответствие с современными стандартами. Общая стоимость проекта — около 270 миллионов евро.

Водителям рекомендуется использовать объезд по дороге B159 (Зальцахтальштрассе). Альтернативные маршруты также включают федеральную трассу Фельбертауэрн (B108), Пирновское шоссе (A9) и Бреннеровскую автомагистраль (A13).

Однако следует учитывать, что на Пирновском шоссе также проводятся работы в туннелях, а на A13 начнётся реконструкция уже в 2025 году.

Австрийская дорожная компания Asfinag опубликовала календарь ожидаемых пробок на май и июнь, а также предоставляет актуальную информацию о дорожной ситуации в режиме реального времени на своём сайте.

В условиях затрудненного движения актуально заранее планировать поездки и учитывать возможные изменения маршрута.

Уточнения

Фи́ллах (нем. Villach, словен. Beljak — Беляк) — город на юге Австрии, второй по величине в составе федеральной земли Каринтии.

