Адриатическое море манит: секреты бирюзовой воды и нетронутой природы

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Хорватия — рай для тех, кто жаждет моря, солнца и водных приключений.

Летом здесь световой день длится до 12 часов — отличное время для купания и отдыха на пляже.

Бирюзовое Адриатическое море манит кристальной прозрачностью, а побережье украшено сотнями островов, скал и рифов.

Для любителей уединения есть необитаемые острова с тишиной и нетронутой природой. Пляж Чистерна в Истрии подарит одиночество и спокойствие, а бухты на мысе Каменяк доступны только пешком — здесь чувствуешь себя первооткрывателем.

Элафитские острова радуют путешественников ежедневными открытиями новых бухт, а Млет — сосновыми лесами и тайными уголками природы. Остров Раб в Кварнерском заливе предлагает песчаные пляжи и умиротворение.

Не только море завораживает — внутренние воды Хорватии не менее прекрасны. Река Драва пересекает страну с запада на восток, открывая великолепные места для купания. Озёра Бачина привлекают рыболовов и семейных туристов.

Национальные парки Крка и Плитвицкие озёра впечатляют водопадами и лазурной водой. Озеро Мир, отделённое от моря лишь тонкой полосой суши, создаёт уникальный солёный оазис.

Для семей с детьми и любителей активного отдыха работают аквапарки. В Истрии — "Акваколор" и "Истраландия" с волновыми бассейнами и головокружительными горками.

На острове Лошинь аквапарк Чикат приглашает в зоны релакса, здоровья и весёлых развлечений. А надувные водные полосы препятствий станут испытанием и для взрослых, и для детей.

Уточнения

Хорва́тия (хорв. Hrvatska), официально — Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова.



Элафитские острова (хорв Elafitski otoci) — группа островов, расположенная в Адриатическом море, к северо-западу от Дубровника. Принадлежат Хорватии, административно относятся в Дубровницко-Неретванской жупании. Название островов происходит от греческого elafos — олень. Первым учёным, упомянувшим Элафитские острова, был Плиний Старший («Естественная история»).

