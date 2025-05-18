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Чудо природы, которое не нуждается в рекламе — почему стоит увидеть Байкал

1:58
Туризм

Некоторые едут сюда ради исцеления, другие — за вдохновением и покоем, третьи — чтобы показать детям чудо природы. Байкал не нуждается в рекламе: он сам по себе символ чистоты, уникальности и силы.

Байкал
Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Байкал

Природа, которой больше нигде нет

Байкал — это не просто озеро. Это крупнейший пресноводный водоем планеты, в котором обитает более тысячи видов рыб. Среди них — байкальский омуль, радужная форель, хариус, сиг и даже осетр. Многие животные и растения, которые встречаются здесь, не живут больше нигде на Земле.

На его берегах расположены заповедники, где можно встретить редчайшие виды фауны и флоры. А вода и грязи Байкала служат сырьем для лечебных мазей и кремов, ведь их состав признан целебным.

Отдых, который не забывается

Для семей с детьми Байкал — находка: полезный климат, чистый воздух, безопасная среда. А для любителей активного туризма здесь — настоящая кладезь впечатлений: сплавы по рекам, поездки по озеру, экскурсии на острова, пешие походы.

Туры сюда можно подобрать на любой вкус — от комфортного санаторного отдыха до экспедиций по дикой природе. Самый популярный вариант — экскурсионные туры с посещением достопримечательностей и прогулками по берегам. Особенно стоит выделить Ольхон — крупнейший остров Байкала, где можно и искупаться в горячих источниках, и насладиться видами, которые не забываются.

Почему туристов с каждым годом всё больше

Секрет в уникальности. Байкал — это место силы. По количеству минеральных отложений на дне он не имеет равных. Экологически чистая территория, где можно отдохнуть и телом, и душой. Люди возвращаются сюда снова и снова, чтобы снова ощутить это спокойствие, глубину и красоту.

Уточнения

Фло́ра (лат. flora) в ботанике — исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространённых на конкретной территории ("флора России") или на территории с определёнными условиями ("флора болот") в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи .

Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ — земля и θερμός — "тёплый, горячий") — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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