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Аналитики предоставили список мест, куда больше всего туристы ездили в майские праздники

2:42
Туризм

Куда хлынули потоки путешественников в майские праздники 2025 года? Ответ удивит: не на море, а в крупные города и здравницы страны.

Шляпа в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шляпа в машине

Аналитики ЮMoney и сервиса "Суточно.ру" проанализировали бронирования жилья, платежи в транспорте, отелях и сфере досуга с 1 по 11 мая. Результаты показали впечатляющий рост интереса к путешествиям по России — число поездок увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом. В среднем отдых длился четыре дня, а аренда жилья обходилась в 21 880 рублей.

Популярные направления и цены

Лидерами по числу бронирований стали:

  • Санкт-Петербург
  • Москва
  • Казань
  • Нижний Новгород
  • Волгоград
  • Сочи
  • Кисловодск
  • Калининград

Также востребованы оказались поездки в Минск и Брест. Цены на жилье варьировались: от 4,3 тыс. рублей за ночь в Калининграде до 8 тыс. в белорусских городах. Самыми дорогими стали Волгоград, Нижний Новгород и Казань — более 6 тыс. рублей за сутки.

Оздоровительный тренд

Резкий рост — на 45% — показал спрос на отдых в городах-здравницах. Особенно популярны Кавказские Минеральные Воды, Сестрорецк, Горячий Ключ, Белокуриха, Светлогорск и Старая Русса.

Гостиницы и аренда: стабильный рост

Оборот гостиничного сектора вырос на 36%. Бронирований стало больше на 20%, а средний чек поднялся до 14,7 тыс. рублей (+14%).

Спонтанность — главный тренд

Майские праздники показали рост интереса к поездкам "здесь и сейчас":

  • Продажи билетов на автобусные рейсы увеличились втрое.
  • Аренда авто — в 2,5 раза.
  • Средний чек за прокат машины: 3,8 тыс. рублей (+40%).
  • Средняя стоимость автобусного билета — 865 рублей.

Активный отдых в приоритете

Траты на спортклубы и загородные фитнес-клубы выросли вдвое. Средний чек составил 5625 рублей. Магазины спортивной одежды также не остались в стороне — покупатели оставляли в среднем по 11 тыс. рублей.

Авиа тоже в плюсе

Билетов на самолеты купили на 26% больше, чем в 2024 году. Средняя цена не изменилась — 10,6 тыс. рублей.

Уточнения

Анали́тика (др.-греч. άναλυτικά, дословно — "искусство анализа") — часть искусства рассуждения — логики, рассматривающая учение об анализе — операции мысленного или реального расчленения целого (вещи, свойства, процесса или отношения между предметами) на составные части, выполняемая в процессе познания или предметно-практической деятельности человека.

Свобо́дное вре́мя (досу́г) — время, которое остаётся после выполнения обязательных дел.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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