Фламинго, пещеры и долина шаров: чем Казахстан может затмить даже Исландию

Когда разговор заходит о путешествиях по Казахстану, большинство вспоминает Алматы, Боровое или Чарын. Однако страна хранит куда более загадочные, нетронутые и малоизвестные уголки, способные впечатлить даже бывалого путешественника.

Фото: flickr.com by Irene2005, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алма-Ата

Министерство туризма и спорта предлагает взглянуть на Казахстан иначе — и вот 5 направлений, которые точно вас удивят.

Тарбагатайские горы: диалог с древностью

На границе Восточно-Казахстанской и Абайской областей раскинулась цепь уединённых горных хребтов — Тарбагатай. Этот регион — не просто природный оазис с пастбищами и бурной флорой, но и культурное наследие. Здесь можно встретить уникальные петроглифы и почувствовать дух кочевой культуры, сохранившейся до наших дней. Для любителей пеших маршрутов и этнографических открытий — это настоящая находка.

Розовое чудо в степи: Кургалжынский заповедник

Всего пара часов от столицы — и вы оказываетесь в одном из самых удивительных уголков природы: на территории Кургалжынского заповедника. Весной и летом здесь можно наблюдать редкое зрелище — фламинго, обитающих в самой северной колонии на планете. Уникальные экосистемы сделали этот объект частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Скрытый Мангистау: пейзажи, похожие на другие планеты

Обычно Мангистау ассоциируют с Устюртским плато, но у региона есть северный маршрут — не менее захватывающий. Среди его жемчужин: долина каменных сфер Торыш, пыльный каньон Капамсай, странный обвал Жыгылган и древние подземные мечети. Путешествие стоит начать с визит-центра Сартас, где можно получить карту маршрута, консультации и даже сопровождение.

Пещеры и ущелья юга: скрытые врата в недра Земли

Туркестанская область славится природными феноменами. Одна из них — пещера Акмешит, гигантская карстовая полость с естественным сводом, через который льётся дневной свет. Не менее впечатляет ущелье Сайрам-Су — с прозрачной горной рекой и смотровыми площадками на фоне лесов и скал. Это место, где можно почувствовать себя первооткрывателем.

Водопады Тургень: недооценённая красота недалеко от мегаполиса

Алматинская область скрывает немало чудес, и одно из них — Тургеньское ущелье. Менее известно, чем Чарын, зато не уступает по красоте. Альпийские луга, арчовые рощи, пастбища с оленями и знаменитые водопады — включая Медвежий — делают его идеальным направлением для однодневной поездки. Доехать сюда можно всего за полтора часа от Алматы.

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20,2 млн чел. (2025), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).

