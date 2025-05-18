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Эти гаджеты берут в поход даже те, кто не любит технику — и вот почему

2:13
Туризм

Порой так тянет сбежать от городского шума: укрыться в лесу, на берегу реки, или отправиться в горы. Но зачем отказываться от комфорта, если современные устройства позволяют сделать даже автономное путешествие удобным.

Поход
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hiker_with_a_large_backpack_(Unsplash).jpg by https://unsplash.com/photos/Yh6K2eTr_FY Gallery at the Wayback Machine is licensed under ake Melara jakemelara
Поход

Что взять с собой в поход:

Смартфон

Даже в самых отдалённых уголках турист не расстаётся с телефоном. И не зря! Он не только для связи, но и:

  • подскажет направление;
  • даст доступ к GPS и картам;
  • вызовет помощь даже при нулевом балансе;
  • хранит электронные документы;
  • поможет найти жильё или билеты онлайн.

Для суровых условий выбирайте ударопрочные и водостойкие модели, например, Cubot, Blackview или Caterpillar.

Рация

В горах, где нет связи, спасает рация. Особенно в групповых походах: одна — у ведущего, вторая — у замыкающего. Некоторые модели (как Motorola T82 Extreme) работают на расстоянии до 10 км и выдерживают любую погоду.

GPS-навигатор

Забудьте про компас — возьмите туристический GPS. Он поможет проложить маршрут, сохранить трек и даже вернуться в исходную точку. А устройства вроде Garmin ещё и делают снимки с геометками!

Smart watch

Современные часы следят за нагрузкой, подсказывают маршрут, измеряют высоту и давление. Некоторые заменяют полноценный навигатор!

Зарядные устройства

  • Power bank на 10000 мАч и выше — must-have.
  • Солнечные панели — запасной вариант в ясную погоду.
  • Мини-генераторы на ветру, воде или мускулах — для экстрима.

Водоочистка

Фильтры в виде трубки, мембранные или химические — гарант безопасной воды в походе. Среди популярных — LifeStraw и российский Реатрек.

Уют в лагере

  • Светодиодный складной фонарь: лёгкий, водостойкий и с USB-портом.
  • Походный душ Sea to Summit: компактный и удобный — нагревается от солнца.

Даже в лесу техника может быть лучшим другом. Главное — выбрать с умом!

Уточнения

Автономность — обладание автономией, независимость от чего-либо.

Га́джет (англ. gadgetприспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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