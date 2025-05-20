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Дагестанский магнитик за 310 рублей: туристы в шоке от секретного ингредиента для привлечения богатства

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Туризм

В Дагестане появился необычный сувенир, который предлагают туристам за 310 рублей. Продавцы уверяют, что это привлечёт в дом богатство. О необычном сувенире рассказал "Турдом".

Махачкала
Фото: commons.wikimedia.org by Фазиль Гадалов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Махачкала

Сувенир представляет из себя кусок спрессованного коровьего навоза. Он упакован в целлофановый пакет и имеет магнит, чтобы прилепить кусок навоза на холодильник. К сувениру прилагается памятка, написанная с грамматическими ошибками.

Большинство туристов такой сувенир приобретать не собираются, но стараются сфотографировать, а затем выкладывают фотографии в соцсетях. Такие сувениры появились в продаже два года назад.

"Какой-то юморист выпустил такие. Сам лично не видел в продаже, но фотографии с ними встречаются часто. Хайп хороший каждый раз поднимается", — поделился один путешественник.

Уточнения

Дагеста́н официально Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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