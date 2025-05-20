Магнитики уже не в моде: туристы нашли необычный способ сохранить память о Брюгге

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

В бельгийском городе Брюгге туристы разбирают на сувениры улицы. Об этом рассказал "Турпром".

Фото: commons.wikimedia.org by Falk2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Брюгге

Такое поведение туристов усложняет жизнь жителям и властям города. Властям постоянно приходится ремонтировать дороги, люди спотыкаются из-за отсутствия булыжников. Больше всего хищению подвергаются камни из центра города. Эта часть города находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. В старом городе сохранились средневековые дома и рыночная площадь, выложенная брусчаткой в давние времена.

"В таких знаковых местах, как Минневатер, Висмаркт, Маркт и Музей Грютхюзеум, по оценкам, в месяц исчезает от 50 до 70 булыжников. И эта цифра может быть ещё выше. Это явление значительно усиливается, особенно в периоды наплыва туристов, например, весной и летом", — отметил бельгийский политик Фрэнки Демон.

Он попросил туристов не трогать камни и предупредил их, что это может плохо для них кончиться, если они не будут поступать по совести.

В других странах туристы также хотят прихватить что-то, что не подлежит вывозу. Часто туристы увозят с пляжей песок необычного вида.

Уточнения

Брю́гге (нидерл. Brugge [ˈbrʏʝə], фр. Bruges [bʁyʒ], нем. Brügge [ˈbʁʏɡə]) — город в Бельгии, центр провинции Западная Фландрия.

