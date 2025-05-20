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Забудьте про Мадагаскар: вот какой остров в Южной Америке больше Англии — невероятные размеры Гайаны

2:25
Туризм

Знаете ли вы, что в Южной Америке есть гигантский остров, который по размерам больше Англии и многих других знаменитых островов? Речь идёт об острове Гайана, уникальном и малоизвестном географическом образовании, которое занимает позицию второго по величине острова в мире.

Гайана
Фото: web.archive.org by Marco Farouk Basir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гайана

Остров Гайана расположен на северо-востоке Южной Америки и ограничен впечатляющими естественными границами: на севере — Атлантическим океаном, на западе — рекой Ориноко и левым берегом реки Амазонки, а на юге — Рио-Негро и каналом Кассикиаре.

Такая конфигурация делает регион настоящим островом, образованным сочетанием морских и речных вод.

Имея территориальную протяжённость, которая охватывает части Бразилии (целые штаты Амапа и Рорайма, а также Амазонас), Венесуэлу (к востоку от Ориноко) и все территории Гайаны, Суринама и Французской Гвианы, остров Гвиана является географическим колоссом, который превосходит по размерам известные страны и острова, такие как Англия и Мадагаскар.

Помимо своих впечатляющих размеров, остров Гайана является экологическим сокровищем. Большая часть его территории покрыта тропическими лесами Амазонки, крупнейшим тропическим биомом в мире, который является домом для беспрецедентного биоразнообразия. Тысячи видов животных и растений процветают в этой влажной тропической среде, что делает регион одним из самых богатых дикой природой мест на планете.

Остров Гайана выделяется не только своей природой. Это культурный плавильный котёл с такими крупными городами, как Боа-Виста, Макапа, Манаус, Сьюдад-Гуаяна, Джорджтаун и Парамарибо.

Кроме того, такие проекты, как "Гвианский островной путь", обсуждаемые бразильскими и местными органами власти, направлены на экономическую интеграцию региона, способствуя развитию туризма, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.

Несмотря на своё величие, остров Гайана редко фигурирует в учебниках или географических дебатах. Его классификация как острова до сих пор является темой дискуссий среди экспертов, но географические и гидрографические данные подтверждают его уникальность.

Уточнения

Гайа́на (англ. Guyana [ɡaɪˈænə] /ɡˈænə/), официальное название — Кооперати́вная Респу́блика Гайа́на (англ. Co-operative Republic of Guyana [kəʊˈɒpərətɪv rɪˈpʌblɪk ɒv ɡaɪˈænə]) — государство на северо-востоке Южной Америки.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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