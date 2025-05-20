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Уникальный ледяной водопад: как бразильский город Урупема бросает вызов жаркому климату

2:32
Туризм

На юге Бразилии, посреди гор Серра-Катариненсе, есть город, который бросает вызов тропическим стереотипам страны.

Урупема
Фото: skyscrapercity.com by Caio Cesar, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Урупема

Урупема, известная своим строго холодным климатом и пейзажами, которые отсылают к европейским странам, хранит тайну, которая делает её уникальной на планете: природное зрелище, превращающее один из её водопадов в ледяную скульптуру под открытым небом.

Немногие места в мире предлагают такой сценарий, и ни одно другое не предлагает его с такими же климатическими и географическими условиями, как там.

В Бразилии есть город с уникальным природным явлением на Земле

Явление происходит на вершине Морро-дас-Торрес, самой высокой точки города, где каскад из двух водопадов полностью замерзает в самые холодные дни зимы.

Это происходит, когда температура опускается ниже нуля в течение нескольких дней подряд, замораживая движущуюся воду и превращая ландшафт в мозаику из кристаллов.

Эффект удивителен: водопад, который превращается в лёд посреди бразильской территории, что интригует метеорологов и очаровывает туристов.

Замерзание происходит из-за высоты более 1300 метров и полярных воздушных течений, которые часто достигают региона, в результате чего в Урупеме регистрируются самые низкие температуры в стране — иногда ниже -6 °C.

Как посетить город Урупема и чем он ещё интересен

Урупема находится в Санта-Катарине, примерно в 200 километрах от столицы Флорианополиса. Доступ к городу осуществляется в основном по асфальтированным дорогам, и маршрут постепенно обнаруживает изменение растительности и климата.

В дополнение к замёрзшему водопаду, Урупема привлекает посетителей в течение всего года своей буйной природой. Вековые деревья араукарии формируют горизонт, а тропы через горы открывают ручьи и водопады.

С марта по июнь небо города приобретает цвет и движение благодаря стае попугаев Чарао, которые мигрируют стаями в поисках кедровых лесов.

Урупема с её уютными гостиницами и кухней, отмеченной типичными блюдами гор, предлагает редкий опыт: знакомство с холодной, изолированной и очаровательной Бразилией, где даже вода бросает вызов движению и становится природным искусством.

Уточнения

Урупема (порт. Urupema) — муниципалитет в Бразилии. входит в штат Санта-Катарина. Составная часть мезорегиона Серрана.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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