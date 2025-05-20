British Airways заплатит 3,2 миллиона фунтов за травмы сотрудников — что произошло в Хитроу?

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British Airways была оштрафована на 3,2 миллиона фунтов стерлингов после двух отдельных инцидентов в аэропорту Хитроу, где обработчики багажа получили серьёзные травмы после падения с высоты.

Фото: commons.wikimedia.org by Panhard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хитроу

Суд услышал, как двое сотрудников получили травмы при похожих обстоятельствах с разницей всего в несколько месяцев.

Инциденты, которые произошли в Хитроу, были связаны с тем, что грузчики использовали погрузочное оборудование, которому не хватало надлежащей защиты, в частности, боковых ограждений, сообщил Королевский суд Саутуарка в Лондоне.

В одном случае у рабочего произошло кровоизлияние в мозг. В другом случае сотрудник получил перелом спины.

Агент по наземным операциям, проработавший в компании семь лет, получил травмы спины и порезал голову, упав с высоты 1,5 метра с лифта 25 августа 2022 года; в то время как другой сотрудник был "серьёзно ранен" с кровоизлиянием в мозг после падения с высоты 3,0 м, когда он использовал лифт TLD 8 марта 2023 года.

Лифты и лифты TLD — это машины, которые используются для погрузки багажных контейнеров в трюмы самолётов. Операторы могут находиться на высоте от 1,5 до 3,0 метров над уровнем земли во время работы.

British Airways PLC ранее признала себя виновной в двух нарушениях Положения 6(3) Правил работы на высоте 2005 года в рамках уголовного преследования, возбуждённого Управлением по охране труда и технике безопасности (HSE).

BA обвинили в том, что она не обеспечила принятие надлежащих и достаточных мер для защиты сотрудников.

К ним относятся те, кто работает на высоте и сталкивается с риском падения с расстояния и получения травм при использовании оборудования наземного обслуживания, такого как лифты, для погрузки и разгрузки багажа из самолётов.

Судья оштрафовал BA на 3 208 333 фунта стерлингов, а также обязал её выплатить 20 935 фунтов стерлингов в качестве судебных издержек и 120 фунтов стерлингов в качестве компенсации жертве.

Уточнения

Лондонский аэропорт Хи́троу (англ. London Heathrow Airport; ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL) — крупнейший международный аэропорт города Лондона.

