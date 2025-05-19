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Колорит и ужас одновременно: блогер побывал в самом преступном районе Бухареста и поделился впечатлениями

1:09
Туризм

Российский блогер, побывавший в самом преступном и маргинальном районе Бухареста Ферентари, поделился своими впечатлениями в блоге "Беспорядочные путешествия" на платформе "Дзен".

Ферентари
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ферентари

Отправлялся путешественник в этот район с опасениями, но некоторые моменты его приятно удивили. Он не увидел уличных свалок, на улицах появились урны. Кроме того, он увидел детские площадки. Хотя некоторые изменения были к лучшему, но оставалось и то, что производило удручающее впечатление. Среди домов попадались хрущёвские пятиэтажки с плесневыми фасадами.

"Это место и впрямь чрезвычайно колоритно в своей устрашающей отвратительности, но и оно существенно преобразилось за прошедшее время", — рассказал блогер.

На улицах российский путешественник встретил нескольких человек, похожих на пьяных или находящихся под воздействием наркотиков. Фотографировать приходилось только на телефон из-за опасения привлечь к себе внимание.

"Ферентари по-прежнему выглядит немного удручающе и даже страшновато", — оценил обстановку россиянин.

Уточнения

Бухаре́ст (рум. București МФА: [bukuˈreʃtʲ] «Букурешть») — столица и крупнейший город Румынии, важнейший экономический и культурный центр страны.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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