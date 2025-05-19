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Алкоголь по смешным ценам: эти 3 европейских города — мечта для любителей ночной жизни

Туризм

Специалисты провели исследование, какой город Европы больше всего подойдёт любителям ночной жизни и алкогольных напитков.

Вечерняя Прага
Фото: commons.wikimedia.org by Mauroonline, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вечерняя Прага

Самым заманчивым городом в этом отношении оказалась Прага, сообщает Nss Magazine. Средняя стоимость алкогольных напитков составляет 2,6 доллара, также в городе большое количество ночных клубов и баров, которые могут удовлетворить любой вкус.

Второе место занимает болгарский город Пловдив. Напитки в Пловдиве стоят в среднем чуть дороже, чем в Праге, их средняя стоимость составляет 2,9 доллара. По числу ночных заведений Пловдив не уступает Праге, если считать, сколько их приходится на один квадратный километр, учитывая, что Пловдив небольшой город.

Третье место справедливо занял Мадрид. Хотя еда и напитки в Мадриде значительно дороже, но красота этого города не может оставить туристов равнодушными. Любителям ночной жизни будет из чего выбрать. Ночных заведений в Мадриде большое количество.

Следующими по привлекательности оказались города Будапешт, Варшава, Загреб, Порту, Лиссабон, Бухарест и Дубровник.

Уточнения

Пра́га (чеш. Praha [ˈpraɦa]) — статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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