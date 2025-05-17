Старинные башни, пляжи и тайны: этот город на Крите не даст вам забыть ни одного мгновения

Ханья — не просто второй по величине город Крита. Это настоящий "капсульный" портал во времени, где каждое здание, улочка или залив хранит отпечатки минойцев, венецианцев, турок и современных греков. От древней Кидонии, воспетой в "Одиссее", до шумных набережных с кафе — всё здесь переплетено в яркую мозаику истории.
Прогуляйтесь по мощёным улочкам Старого Города, где время будто остановилось. Центральная точка — Венецианская гавань с историческим маяком XVI века.
Здесь стоит заглянуть в крепость Фирка, где ныне расположен Морской музей Крита, и подняться на бастион Сан-Сальваторе, в галерею с византийскими реликвиями.
Ханья — город, в котором христиане, мусульмане и евреи веками жили рядом. Посетите кварталы То панас и Спрландзя, где на одной улице соседствуют церкви, мечети и синагоги.
Особенно впечатляет церковь Святого Николая — бывшая мечеть, ставшая православным храмом.
Любителям древностей стоит отправиться в Археологический музей Ханьи — здесь более 3,5 тыс. артефактов, от неолита до Римской империи.
Также нельзя пропустить Музей Элефтериоса Венизелоса, расположенный на холме с панорамой на город.
Всего в нескольких минутах от центра — настоящие райские уголки: пляж Агии Апостоли, Чайка, Золотой Берег и Неа Хора. Кристальная вода и мягкий песок — всё, за что любят Крит.
Ханья — не просто курорт. Это место, где культурное богатство соединяется с природной гармонией, а каждый день — как кадр из фильма.
Крит (греч. Κρήτη,) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Географически относится к Европе. Административный центр — город Ираклион.
Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?