Старинные башни, пляжи и тайны: этот город на Крите не даст вам забыть ни одного мгновения

Ханья — не просто второй по величине город Крита. Это настоящий "капсульный" портал во времени, где каждое здание, улочка или залив хранит отпечатки минойцев, венецианцев, турок и современных греков. От древней Кидонии, воспетой в "Одиссее", до шумных набережных с кафе — всё здесь переплетено в яркую мозаику истории.

Фото: commons.wikimedia.org by Macmaus from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крит, Ханья

Старый город и венецианская гавань

Прогуляйтесь по мощёным улочкам Старого Города, где время будто остановилось. Центральная точка — Венецианская гавань с историческим маяком XVI века.

Здесь стоит заглянуть в крепость Фирка, где ныне расположен Морской музей Крита, и подняться на бастион Сан-Сальваторе, в галерею с византийскими реликвиями.

Где пересеклись религии

Ханья — город, в котором христиане, мусульмане и евреи веками жили рядом. Посетите кварталы То панас и Спрландзя, где на одной улице соседствуют церкви, мечети и синагоги.

Особенно впечатляет церковь Святого Николая — бывшая мечеть, ставшая православным храмом.

В музей за историей Крита

Любителям древностей стоит отправиться в Археологический музей Ханьи — здесь более 3,5 тыс. артефактов, от неолита до Римской империи.

Также нельзя пропустить Музей Элефтериоса Венизелоса, расположенный на холме с панорамой на город.

Пляжи, от которых не уехать

Всего в нескольких минутах от центра — настоящие райские уголки: пляж Агии Апостоли, Чайка, Золотой Берег и Неа Хора. Кристальная вода и мягкий песок — всё, за что любят Крит.

Волшебные деревни рядом

Териссо: ущелье, пещеры, таверны и революционная история.

Киссамос: лагуна Балос, пляж Элафониси и венецианская крепость.

Палеохора: 18 км пляжей, средневековые руины, живые площади.

Вамос: неоклассическая архитектура и часовни XIII века.

Сфакиа и Аскифу: горная жизнь, османские крепости и альпинистские тропы.

Гавдос: крайняя южная точка Европы, уединение и магия природы.

Ханья — не просто курорт. Это место, где культурное богатство соединяется с природной гармонией, а каждый день — как кадр из фильма.

Уточнения

Крит (греч. Κρήτη,) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Географически относится к Европе. Административный центр — город Ираклион.

