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Запретный участок: эта часть Великой китайской стены хранит мрачную тайну

2:30
Туризм

Большинство туристов в Китае довольствуются комфортабельными участками Великой стены, вроде Бадалина или Мутианью. Там есть и подъемники, и сувениры, и даже кафе. Всё удобно, безопасно и предсказуемо. Но у стены есть другое лицо — дикое, разрушенное и по-настоящему опасное. Это — Цзянькоу.

Великая китайская стена
Фото: Wikimedia Commons by Diego Jimenez diegojimenez is licensed under Public domain
Великая китайская стена

Где заканчивается цивилизация

Всего в 100 километрах от Пекина находится участок, куда не ведут кассы и лифты. Здесь нет входных билетов, зато есть крутые тропы, густой лес и древние стены, проросшие деревьями.

Построенная в XVI веке часть стены давно не знала реконструкции. Заросли, осыпавшийся камень, узкие участки, где с трудом поместится один человек — всё это Цзянькоу.

Опасность на каждом шагу

Несмотря на запрет, экстремалы стремятся попасть сюда. Некоторые туристы, прошедшие этот участок, говорят, что двигались "только рачки", иначе можно было сорваться в пропасть.

На одном отрезке стена обрывается, и дальше пройти можно только в альпинистском снаряжении.

Случаи смертей — не редкость. Падения, удары молнии, истощение — всё это происходило здесь. Только в 2015 году началась реставрация.

Как восстанавливали дикую стену

Работы велись вручную. Без цемента, без пластика. Всё - с сохранением оригинального облика. Известковый раствор, кирпичи и мешки с материалами поднимались на себе.

Современные технологии помогали точно зафиксировать разрушенные места с помощью дронов и 3D-моделей.

Баланс между сохранением и туризмом

"Проблема не только физическая, но и моральная. Нужно найти баланс между сохранением и посещением". — говорит исследователь Уильям Линдсей, посвятивший десятилетия стене.

Для реставраторов Цзянькоу — это не просто камни, а часть крупнейшего музея под открытым небом.

Когда стены говорят

Каждый, кто рискнул ступить на этот забытый участок, говорит, что стена будто живая.

"Это как если бы она шептала тебе истории древних императоров и забытых войн", — признался один из туристов.

Цзянькоу не появится на первых страницах туристических буклетов. Но, может быть, именно в этом её сила.

Уточнения

Вели́кая Кита́йская стена́ (кит. трад. 萬里長城, упр. 万里长城, пиньинь Wànlǐ Chángchéng, буквально: "Стена длиной в 10 000 ли") — разделительная стена длиной почти 9000 км (полная длина — 21,2 тыс. км), построенная в древнем Китае и являющаяся крупнейшим памятником архитектуры, а также упоминается в Государственном гимне КНР.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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