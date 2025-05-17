Запретный участок: эта часть Великой китайской стены хранит мрачную тайну

Большинство туристов в Китае довольствуются комфортабельными участками Великой стены, вроде Бадалина или Мутианью. Там есть и подъемники, и сувениры, и даже кафе. Всё удобно, безопасно и предсказуемо. Но у стены есть другое лицо — дикое, разрушенное и по-настоящему опасное. Это — Цзянькоу.
Всего в 100 километрах от Пекина находится участок, куда не ведут кассы и лифты. Здесь нет входных билетов, зато есть крутые тропы, густой лес и древние стены, проросшие деревьями.
Построенная в XVI веке часть стены давно не знала реконструкции. Заросли, осыпавшийся камень, узкие участки, где с трудом поместится один человек — всё это Цзянькоу.
Несмотря на запрет, экстремалы стремятся попасть сюда. Некоторые туристы, прошедшие этот участок, говорят, что двигались "только рачки", иначе можно было сорваться в пропасть.
На одном отрезке стена обрывается, и дальше пройти можно только в альпинистском снаряжении.
Случаи смертей — не редкость. Падения, удары молнии, истощение — всё это происходило здесь. Только в 2015 году началась реставрация.
Работы велись вручную. Без цемента, без пластика. Всё - с сохранением оригинального облика. Известковый раствор, кирпичи и мешки с материалами поднимались на себе.
Современные технологии помогали точно зафиксировать разрушенные места с помощью дронов и 3D-моделей.
"Проблема не только физическая, но и моральная. Нужно найти баланс между сохранением и посещением". — говорит исследователь Уильям Линдсей, посвятивший десятилетия стене.
Для реставраторов Цзянькоу — это не просто камни, а часть крупнейшего музея под открытым небом.
Каждый, кто рискнул ступить на этот забытый участок, говорит, что стена будто живая.
"Это как если бы она шептала тебе истории древних императоров и забытых войн", — признался один из туристов.
Цзянькоу не появится на первых страницах туристических буклетов. Но, может быть, именно в этом её сила.
Вели́кая Кита́йская стена́ (кит. трад. 萬里長城, упр. 万里长城, пиньинь Wànlǐ Chángchéng, буквально: "Стена длиной в 10 000 ли") — разделительная стена длиной почти 9000 км (полная длина — 21,2 тыс. км), построенная в древнем Китае и являющаяся крупнейшим памятником архитектуры, а также упоминается в Государственном гимне КНР.
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