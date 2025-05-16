Маленькие, но волшебные: эти 13 городков в Огайо выглядят как кадры из фильма — но они реальны

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Забытые уголки штата Бакай умеют удивлять: не Колумбусом единым славится Огайо. За пределами шумных мегаполисов скрываются уютные и невероятно живописные места, которые сочетают в себе природу, историю и атмосферу уюта.

Фото: commons.wikimedia.org by Colin J Bird, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дома Огайо

Здесь легко встретить водопады, старинные мосты, очаровательные рынки и невероятные виды на озеро Эри — всё это в городках, о которых ты, скорее всего, даже не слышал.

Вдохни свободу у воды

Женева-на-Озере — оазис на южном берегу Эри с пляжами, закатами и зиплайнами.

Аштабула — тишина на берегу и самый длинный крытый мост в США.

Мариетта — романтика у слияния двух рек и поездки на речных швертботах.

Там, где природа говорит громче слов

Логан — ворота в Хокинг-Хиллз, пещеры, водопады и 25 миль троп.

Беллбрук — идеален для каякинга и прогулок по 600 акрам леса в парке Шугаркрик.

Типп-Сити — водопад Чарльстон-Фолс и старинные антикварные лавки.

Время остановилось

Грэнвилл — город, где архитектура XIX века и музеи возвращают в прошлое.

Чилликот — первая столица штата с особняками и театрами в стиле начала XIX века.

Хадсон — уют деревенской архитектуры и дух подземной железной дороги.

Городки с творческой душой

Оберлин — арт-сцена, фермерские рынки и богатая история.

Чагрин-Фолс — город с водопадом в центре и маленьким театром с большими постановками.

Жёлтые Источники — заповедники, ледяные родники и местные деликатесы в одной прогулке.

Природа, рынок и немного альпак

Медина — фестивали, ярмарки, бутики и даже мини-зоопарк с валлаби и альпаками.

Каждый из этих уголков — словно открытка, ожившая среди холмов, рек и озёр. Если душа просит уюта, новых впечатлений и отдыха от суеты, Огайо точно знает, чем тебя порадовать.

Уточнения

Ога́йо (англ. Ohio,) — штат на востоке Среднего Запада США. Его официальное прозвище — "Штат конского каштана". Столица штата и крупнейший город — Колумбус.

