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Выброс углерода в Китае снижается, но не всё так просто, как кажется

Туризм

Китай уверенно укрепляет позиции мирового лидера в сфере возобновляемой энергетики. Страна уже обладает мощностями по выработке экологически чистой энергии, превосходящими совокупные показатели 13 следующих стран вместе взятых. Однако столь масштабные инвестиции пока не компенсируют растущее потребление ископаемого топлива.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Согласно отчёту Carbon Brief, основанному на данных официальной статистики и прогнозах профильных ассоциаций, выбросы углерода в Китае за последний год снизились на 1%, главным образом благодаря энергетическому сектору, где рост генерации из возобновляемых источников превысил рост спроса. В результате выбросы в этой сфере сократились на 2%.

Пик выбросов зафиксирован в марте 2024 года, после чего началось постепенное снижение. В первом квартале 2025 года выбросы уменьшились на 1,6%, а в энергетике — сразу на 5,8%, что стало следствием стремительного развития ветроэнергетики и солнечной генерации. Примечательно, что рост "зелёной" генерации за этот период обогнал средний прирост спроса за последние 15 лет.

Тем не менее, остаются и проблемные зоны. Использование угля в химической отрасли продолжает расти, увеличилось и потребление природного газа. С другой стороны, замедление в строительной отрасли привело к снижению выбросов при производстве цемента. Дополнительные риски несёт торговая напряжённость с США и возможные изменения в госполитике по оплате "зелёной" энергии.

Тем не менее, эксперты прогнозируют стабильный рост сектора возобновляемых источников энергии в ближайшие два года, несмотря на экономические и политические вызовы.

Уточнения

Возобновля́емая или регенерати́вная, «зелёная», эне́ргия — энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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