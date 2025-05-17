Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неочевидные ошибки, из-за которых волосы становятся сухими
ТОП-10 самых безопасных пассажирских самолётов в мире
Казалось бы, всё хорошо — но кошка сторонится: причины могут быть неожиданными
Эти 5 ошибок могут незаметно сократить жизнь вашей кошке
Когда устал, но хочется вкусного — вот курица, которую делают за 20 минут
Посадил и забыл: это растение само вытеснит сорняки и покроет землю ковром
Оштрафуют за вейп, накажут за шашки, камеры вычислят без ОСАГО — что готовит ПДД-2025
Незаметная привычка помогает отсрочить деменцию: открытие, которое нельзя игнорировать
Кухня СССР: основные блюда советского общества и общепита

Единый билет на поезд и корабль стал новой главой в истории итальянского туризма

1:46
Туризм

Благодаря партнёрству между Trenitalia и Grimaldi Lines путешествовать по Италии теперь можно не только удобно, но и экологично.

Trenitalia Frecciabianca, поезд, Италия
Фото: commons.wikimedia by Creatività & Broadcasting FS Italiane, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Trenitalia Frecciabianca, поезд, Италия

Новая интегрированная система позволяет совмещать поезд и паром в одной поездке, оформляя единый билет через сайт или приложение Trenitalia.

Как это работает? Всё просто: вы выбираете маршрут, включающий поездку на поезде до порта, пересадку на корабль Grimaldi Lines, и далее — путь к одному из курортов Италии. Это особенно удобно для путешественников, стремящихся уменьшить углеродный след, не жертвуя комфортом и скоростью.

Grimaldi Lines задействует современные экологически эффективные суда, а сеть Trenitalia ежедневно обслуживает миллионы пассажиров. В будущем партнёры планируют расширить предложение, включая международные маршруты.

Вот лишь некоторые направления, которые уже доступны с новым решением:

  • Ольбия — пляжи, маршруты по дикой природе;
  • Храм Павсания и Серраманна — история, археология и менгиры;
  • Кальяри и Вильясидро — пляжи, водопады и зелёные парки;
  • Арбатакс и залив Орозеи — живописное побережье.

Особое внимание — Сицилии. Столица острова Палермо радует архитектурным разнообразием, рынками и культурным наследием. Рядом расположены потрясающие курортные зоны: Чефалу, Монделло, Скопелло, а также жемчужины вроде Сан-Вито-Ло-Капо и Кастелламмаре-дель-Гольфо.

Это не только экологичная альтернатива авиации, но и возможность глубже прочувствовать маршрут, насладиться видами и сделать поездку частью отдыха.

Уточнения

О́льбия (итал. Olbia, сард. Terranoa) — итальянский город-порт в провинции Сассари на Сардинии. Исторический центр области Галлура.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Три мигания — и ни одним больше: как родился негласный закон для миллионов машин
Авто
Три мигания — и ни одним больше: как родился негласный закон для миллионов машин Аудио 
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Новости спорта
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий Аудио 
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Авто
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса Аудио 
Популярное
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино

Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?

Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Неофициальные пункты требований РФ: о каких новых условиях истерично кричит Запад Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Последние материалы
Неочевидные ошибки, из-за которых волосы становятся сухими
ТОП-10 самых безопасных пассажирских самолётов в мире
Казалось бы, всё хорошо — но кошка сторонится: причины могут быть неожиданными
Эти 5 ошибок могут незаметно сократить жизнь вашей кошке
Единый билет на поезд и корабль стал новой главой в истории итальянского туризма
Когда устал, но хочется вкусного — вот курица, которую делают за 20 минут
Посадил и забыл: это растение само вытеснит сорняки и покроет землю ковром
Оштрафуют за вейп, накажут за шашки, камеры вычислят без ОСАГО — что готовит ПДД-2025
Незаметная привычка помогает отсрочить деменцию: открытие, которое нельзя игнорировать
Кухня СССР: основные блюда советского общества и общепита
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.