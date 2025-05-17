Единый билет на поезд и корабль стал новой главой в истории итальянского туризма

Благодаря партнёрству между Trenitalia и Grimaldi Lines путешествовать по Италии теперь можно не только удобно, но и экологично.
Новая интегрированная система позволяет совмещать поезд и паром в одной поездке, оформляя единый билет через сайт или приложение Trenitalia.
Как это работает? Всё просто: вы выбираете маршрут, включающий поездку на поезде до порта, пересадку на корабль Grimaldi Lines, и далее — путь к одному из курортов Италии. Это особенно удобно для путешественников, стремящихся уменьшить углеродный след, не жертвуя комфортом и скоростью.
Grimaldi Lines задействует современные экологически эффективные суда, а сеть Trenitalia ежедневно обслуживает миллионы пассажиров. В будущем партнёры планируют расширить предложение, включая международные маршруты.
Вот лишь некоторые направления, которые уже доступны с новым решением:
Особое внимание — Сицилии. Столица острова Палермо радует архитектурным разнообразием, рынками и культурным наследием. Рядом расположены потрясающие курортные зоны: Чефалу, Монделло, Скопелло, а также жемчужины вроде Сан-Вито-Ло-Капо и Кастелламмаре-дель-Гольфо.
Это не только экологичная альтернатива авиации, но и возможность глубже прочувствовать маршрут, насладиться видами и сделать поездку частью отдыха.
О́льбия (итал. Olbia, сард. Terranoa) — итальянский город-порт в провинции Сассари на Сардинии. Исторический центр области Галлура.
Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?