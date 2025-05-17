Все рыбаки мечтают оказаться здесь — уединённый рай спрятался в глубине Флориды

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока толпы устремляются в Орландо и на пляжи Тампы, в самом сердце центральной Флориды есть городок, о котором почти никто не слышал. Фростпруф — это уединённый оазис для тех, кто ищет идеальное место для рыбалки, отдыха на природе и полной перезагрузки.

Фото: commons.wikimedia.org by Sylvie Berney, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флорида, озёра

Рыбалка, за которую едут издалека

Окружённый озёрами с поэтичными названиями — Риди, Крукед, Арбакл, Клинч и Веоякапка (она же Walk-in-Water — "прогулочное") — Фростпруф давно стал магнитом для поклонников ловли окуня и краппи.

Эти водоёмы считаются северной границей экосистемы Эверглейдс и питают огромное озеро Окичоби, которое местные называют "внутренним морем".

Например, на озере Риди площадью 3500 акров можно рыбачить круглый год. Здесь идеальные условия для большеротого окуня.

А озеро Walk-in-Water, чуть крупнее, славится трофейной рыбой на всю страну. Глубокое озеро Крукед с природными источниками стабильно входит в топ-10 лучших мест во Флориде по окуню.

Не только удочка: заповедники, тропы и редкие птицы

Даже если вы не рыбак, Фростпруф не разочарует. К северу от города раскинулся государственный лес Лейк-Уэльс-Ридж — почти 27 тысяч акров песчаных холмов, где живут редкие растения и животные, включая флоридскую кустарниковую соеку и восточную змею-индиго. Тут можно пройтись по 50 милям троп и увидеть Флориду до прихода цивилизации.

А если вас интересует орнитология, заповедник Тайгер-Крик — идеальное место. Вдоль одноимённого ручья можно встретить белоголовых орланов, черепах-гоферов, ласточковых коршунов и других представителей дикой природы.

Уют и уединение вместо очередей

Фростпруф — часть агломерации Лейкленд-Уинтер-Хейвен, примерно в двух часах от Орландо. Это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от толп в парках развлечений или дорогих курортов.

Здесь есть всё, что нужно рыболову: прокат лодок, местные гиды, уютные домики и десятки озёр в радиусе пары километров.

А если хочется совместить интересы — Леголенд всего в 40 минутах на север.

Уточнения

Флори́да (от исп. florida "цветущая") — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.

