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Москва — Медина без лишнего: как паломники из России полетят в Саудовскую Аравию без пересадок

1:39
Туризм

Для тех, кто собирается в хадж в этом году, появилась отличная новость — авиакомпания Jazeera Airways организует специальные рейсы из Москвы в Саудовскую Аравию, чтобы сделать путь к святыням максимально комфортным и прямым.

Руки с чётками
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Руки с чётками

Полёт без пересадок: Медина туда, Джидда обратно

Рейсы построены таким образом, чтобы паломники прилетали в Медину в период с 20 по 31 мая, а возвращались из Джидды с 10 по 17 июня. Перелёты выполняются на современных лайнерах Airbus A320neo, что обеспечивает надёжность и комфорт в пути.

Всего запланировано 40 рейсов туда и обратно, и, как и в прошлом году, маршруты, по всей видимости, будут прямыми, без лишних пересадок и ожиданий в транзитных зонах.

Участие через туроператоров

Билеты на эти рейсы включены в состав туров от хадж-турагентств и лицензированных операторов, что обеспечивает удобное оформление всех необходимых документов и сопровождение на месте.

Это значит, что путешествие будет организовано под ключ — от оформления визы до трансферов в Саудовской Аравии.

Надёжность и традиция

Инициатива по запуску прямых рейсов из России на хадж уже хорошо себя зарекомендовала в прошлом году, и её возвращение в 2025-м — это важный знак для многих верующих, планирующих своё великое паломничество.

Удобство маршрута, прямое сообщение и поддержка туроператоров значительно упрощают процесс подготовки и поездки.

Уточнения

Хадж или Хаджж (араб. حَجّ‎) — паломничество, связанное с посещением Мекки (Мечеть аль-Харам) и её окрестностей (гора Арафат, долины Муздалифа и Мина) в определённое время. Хадж является пятым столпом ислама после шахады, молитвы (намаз), милостыни (закят) и поста (саум).

Jazeera Airways — кувейтская авиакомпания, основанная в 2004 году. Штаб-квартира авиакомпании находится на территории международного аэропорта Кувейт. Выполняет регулярные рейсы на Ближний Восток, в Непал, Пакистан, Индию, Шри-Ланку и Европу. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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