На выходных дожди и грозы: как не упустить солнечный лучик

В предстоящие выходные московский регион окутает преимущественно облачная погода.

Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Москва, вид на район Якиманка

В субботу, 17 мая, осадков не ожидается: утром температура составит около +16°C, а днём поднимется до +20…+21°C. К вечеру воздух остынет до утренних значений. Ветер — юго-восточный, умеренный, до 5 м/с.

В некоторых подмосковных городах, включая Одинцово, Люберцы, Подольск, Видное и Домодедово, будет облачно, но без осадков, температура около +19°C.

В воскресенье, 18 мая, небо над столицей затянет плотнее: ожидается пасмурная погода, а во второй половине дня возможен небольшой дождь.

Утро начнётся с +15…+16°C, днём температура поднимется до +21°C, а к ночи опустится до +12…+13°C. Ветер усилится до 6 м/с.

В центральных районах Москвы (Тверской, Арбат, Якиманка, Таганский) будет на 1°C теплее, чем в других частях города.

В Подмосковье небольшой дождь во второй половине дня, температура на уровне московских показателей или немного ниже.

В Санкт-Петербурге после затяжного похолодания температура начала превышать климатическую норму. В ночь на субботу через город пройдёт атмосферный фронт с дождями, а днём установится сухая и солнечная погода с температурой около +15…+17°C.

В воскресенье возможны кратковременные дожди, а на юге Ленобласти — даже грозы. Ветер — северо-восточный, умеренный. С начала следующей недели ожидается небольшое похолодание: в регион может вернуться арктический воздух, предупреждают синоптики.

Уточнения

Якима́нка — район Москвы. Расположен в Центральном административном округе. В

