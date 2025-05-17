Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весной в теплице? Сделайте это с сидератами — и забудете про удобрения
Ключ в замке: роковая ошибка, которой вы подвергаете свой дом
Мантель — вещь, с которой ты не расстанешься этим летом и не только
Кухня Страны Советов. Почему в СССР так любили Селёдку под шубой
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого
Джиган раскрыл свой секрет: первый сексуальный опыт у него произошёл с цыганкой
Вождение с гипсом: пустота в законе, за которую придётся отвечать
Новая угроза энергетиков: резкий рост раковых клеток у тысячи людей
В ранней Вселенной произошло странное: след в космосе, который может раскрыть тайну тёмной материи

На выходных дожди и грозы: как не упустить солнечный лучик

Туризм

В предстоящие выходные московский регион окутает преимущественно облачная погода.

Москва, вид на район Якиманка
Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Москва, вид на район Якиманка

В субботу, 17 мая, осадков не ожидается: утром температура составит около +16°C, а днём поднимется до +20…+21°C. К вечеру воздух остынет до утренних значений. Ветер — юго-восточный, умеренный, до 5 м/с.

В некоторых подмосковных городах, включая Одинцово, Люберцы, Подольск, Видное и Домодедово, будет облачно, но без осадков, температура около +19°C.

В воскресенье, 18 мая, небо над столицей затянет плотнее: ожидается пасмурная погода, а во второй половине дня возможен небольшой дождь.

Утро начнётся с +15…+16°C, днём температура поднимется до +21°C, а к ночи опустится до +12…+13°C. Ветер усилится до 6 м/с.

В центральных районах Москвы (Тверской, Арбат, Якиманка, Таганский) будет на 1°C теплее, чем в других частях города.

В Подмосковье небольшой дождь во второй половине дня, температура на уровне московских показателей или немного ниже.

В Санкт-Петербурге после затяжного похолодания температура начала превышать климатическую норму. В ночь на субботу через город пройдёт атмосферный фронт с дождями, а днём установится сухая и солнечная погода с температурой около +15…+17°C.

В воскресенье возможны кратковременные дожди, а на юге Ленобласти — даже грозы. Ветер — северо-восточный, умеренный. С начала следующей недели ожидается небольшое похолодание: в регион может вернуться арктический воздух, предупреждают синоптики.

Уточнения

Якима́нка — район Москвы. Расположен в Центральном административном округе. В

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Авто
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса Аудио 
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Недвижимость
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома Аудио 
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Последние материалы
Максим Матвеев раскрывает тайну: как он воспринимает откровенные сцены с Елизаветой Боярской
Машины на века: советские экскаваторы, которые работают до сих пор
Вы даёте ей лучшее? 10 признаков, что кошка живёт как королева
Депрессия не отступает? Это простое упражнение излечивает то, что не смогли таблетки
Обрезал — и урожай пошёл. Вся правда о листьях, которые тянут растение вниз
Как цвет кота влияет на вашу жизнь: эзотерики раскрыли тайну
Автозаводы СССР: где рождались Жигули и другие легенды
Ресницы, как после салона: попробуй эти приёмы
Новый нефтегазовый альянс: что предложила Индия России
Когда и как правильно опрыскивать яблони в начале лета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.