Упаковка по любви: как не платить за багаж и выглядеть шикарно

Кажется невозможным? Цифровая кочевница доказала обратное. Путешествуя налегке, она умудряется вместить сезонный гардероб в один маленький чемодан — и делится своими приёмами.
Один из главных принципов — капсульный подход. Выбирается базовая цветовая палитра, чтобы вещи легко сочетались между собой. Это позволяет создавать десятки образов из ограниченного набора одежды.
Также важно комбинировать методы складывания: плотные вещи аккуратно сворачиваются, а те, что мнутся — складываются. Для порядка и экономии пространства идеально подходят упаковочные кубики.
Тёплый свитер, кроссовки, пуховик? Всё это надевается на себя при посадке. Таким образом освобождается драгоценное место в чемодане. А ещё - экономятся деньги.
Учитывая, что одна пара кроссовок может весить полтора килограмма, легко выйти за пределы допустимого.
Вот несколько приёмов:
Эти простые принципы не только экономят место, но и спасают от неожиданных трат в дороге.
Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).
Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.