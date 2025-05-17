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Упаковка по любви: как не платить за багаж и выглядеть шикарно

1:44
Туризм

Кажется невозможным? Цифровая кочевница доказала обратное. Путешествуя налегке, она умудряется вместить сезонный гардероб в один маленький чемодан — и делится своими приёмами.

Багаж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Багаж

Магия начинается с цвета и структуры

Один из главных принципов — капсульный подход. Выбирается базовая цветовая палитра, чтобы вещи легко сочетались между собой. Это позволяет создавать десятки образов из ограниченного набора одежды.

Также важно комбинировать методы складывания: плотные вещи аккуратно сворачиваются, а те, что мнутся — складываются. Для порядка и экономии пространства идеально подходят упаковочные кубики.

Хитрость с объёмными вещами

Тёплый свитер, кроссовки, пуховик? Всё это надевается на себя при посадке. Таким образом освобождается драгоценное место в чемодане. А ещё - экономятся деньги.

Учитывая, что одна пара кроссовок может весить полтора килограмма, легко выйти за пределы допустимого.

Что положить, чтобы не переплатить

Вот несколько приёмов:

  • Отдавайте приоритет вещам, которые служат нескольким целям: сарафан + пляжное платье, футболка + пижама.
  • Планируйте аутфиты заранее, а не в последний момент.
  • Одежда слоями — идеальный вариант для переменчивой погоды.
  • Пользуйтесь портативными весами для чемоданов, чтобы избежать сюрпризов в аэропорту.
  • Ищите компактную, многофункциональную косметику: например, тинт 3-в-1 для губ, щёк и глаз.

Эти простые принципы не только экономят место, но и спасают от неожиданных трат в дороге.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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