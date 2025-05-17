Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мантель — вещь, с которой ты не расстанешься этим летом и не только
Кухня Страны Советов. Почему в СССР так любили Селёдку под шубой
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого
Джиган раскрыл свой секрет: первый сексуальный опыт у него произошёл с цыганкой
Вождение с гипсом: пустота в законе, за которую придётся отвечать
Новая угроза энергетиков: резкий рост раковых клеток у тысячи людей
В ранней Вселенной произошло странное: след в космосе, который может раскрыть тайну тёмной материи
Даже 10 минут спорта в день могут продлить жизнь: вот как начать, если вам за 50
Прячет нос — значит, что-то почуяла: кошачий сигнал, на который стоит обратить внимание

Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота

2:44
Туризм

Когда речь заходит о самых дорогих местах на планете, обычно вспоминают Нью-Йорк, Лондон или Сингапур. Но пальму первенства давно и уверенно удерживает совсем крошечное место — Монако. Расположенное между Ниццей и итальянской границей, княжество стало синонимом элитной недвижимости, роскошных яхт и недоступных ценников.

Монако
Фото: commons.wikimedia.org by Vittex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Монако

Почему Монако — это не просто гламур

На первый взгляд, Монако — это лишь скопление высотных домов у моря. Но в этих "скромных" квартирах цена за квадратный фут превышает $3600.

В среднем жильё здесь стоит почти $4 млн за 1000 футов (примерно 93 м²). Более 40% населения — миллионеры, а средний капитал местного жителя — около $20 млн. Недвижимость здесь — это не про уют, а про инвестиции и престиж.

Аренда? Только если вы готовы к вызову

Снять жильё в Монако — почти как купить квартиру в центре Лондона. Аренда двухкомнатной квартиры начинается от $5000 в месяц и может достигать $11 500. Это на 12% выше, чем в Нью-Йорке, и почти в 2,5 раза дороже, чем в Женеве.

Туризм по-монакски: красиво, дорого, избирательно

Даже простое путешествие в Монако требует бюджета. Билет в Океанографический музей — около $25, вход в казино Монте-Карло — $22, а ужин в местном ресторане может обойтись в $45 и выше. Вариант для самых экономных — $100 в день, но комфорт начинается с $500.

Если хочется шикануть — арендуйте яхту. Цены варьируются от $565 в день за моторную лодку до $20 000 за полноценную яхту. Или выберите ужин в ресторане с мишленовской звездой, где сет из блюд "омакасэ" потянет на $400.

Где остановиться и что ожидать

Бюджетных отелей почти нет. Самые "доступные" варианты — около $100 за ночь, но чаще всего придётся выложить $400-$500.

В дни Гран-при цены взлетают до $40 000 за ночь — как аренда элитной квартиры на несколько месяцев.

Уникальный микс инвестиций и гламура

Монако — не просто курорт. Это безопасная гавань для капитала. "Предполагаемый статус безопасной гавани", — именно так инвесторы из Henley & Partners описывают это место.

Здесь покупают не только ради жизни, но и ради статуса. И даже если вы просто гость, гламур окружающей среды ощущается во всём — от меню до пейзажа.

Уточнения

Кня́жество Мона́ко (фр. Principauté de Monaco) — карликовое государство, ассоциированное с Францией, расположенное на юге Европы на берегу Лигурийского моря. Княжество широко известно благодаря казино в Монте-Карло и проводимому здесь этапу чемпионата Формулы-1 — "Гран-при Монако".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее
Советы
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее Аудио 
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Домашние животные
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов Аудио 
Коля приревновал: Ксения Бородина отыскала в Стамбуле Султана Сулеймана
Шоу-бизнес
Коля приревновал: Ксения Бородина отыскала в Стамбуле Султана Сулеймана Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Последние материалы
Максим Матвеев раскрывает тайну: как он воспринимает откровенные сцены с Елизаветой Боярской
Машины на века: советские экскаваторы, которые работают до сих пор
Вы даёте ей лучшее? 10 признаков, что кошка живёт как королева
Депрессия не отступает? Это простое упражнение излечивает то, что не смогли таблетки
Обрезал — и урожай пошёл. Вся правда о листьях, которые тянут растение вниз
Как цвет кота влияет на вашу жизнь: эзотерики раскрыли тайну
Автозаводы СССР: где рождались Жигули и другие легенды
Ресницы, как после салона: попробуй эти приёмы
Новый нефтегазовый альянс: что предложила Индия России
Когда и как правильно опрыскивать яблони в начале лета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.