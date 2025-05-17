Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота

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Когда речь заходит о самых дорогих местах на планете, обычно вспоминают Нью-Йорк, Лондон или Сингапур. Но пальму первенства давно и уверенно удерживает совсем крошечное место — Монако. Расположенное между Ниццей и итальянской границей, княжество стало синонимом элитной недвижимости, роскошных яхт и недоступных ценников.

Фото: commons.wikimedia.org by Vittex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Монако

Почему Монако — это не просто гламур

На первый взгляд, Монако — это лишь скопление высотных домов у моря. Но в этих "скромных" квартирах цена за квадратный фут превышает $3600.

В среднем жильё здесь стоит почти $4 млн за 1000 футов (примерно 93 м²). Более 40% населения — миллионеры, а средний капитал местного жителя — около $20 млн. Недвижимость здесь — это не про уют, а про инвестиции и престиж.

Аренда? Только если вы готовы к вызову

Снять жильё в Монако — почти как купить квартиру в центре Лондона. Аренда двухкомнатной квартиры начинается от $5000 в месяц и может достигать $11 500. Это на 12% выше, чем в Нью-Йорке, и почти в 2,5 раза дороже, чем в Женеве.

Туризм по-монакски: красиво, дорого, избирательно

Даже простое путешествие в Монако требует бюджета. Билет в Океанографический музей — около $25, вход в казино Монте-Карло — $22, а ужин в местном ресторане может обойтись в $45 и выше. Вариант для самых экономных — $100 в день, но комфорт начинается с $500.

Если хочется шикануть — арендуйте яхту. Цены варьируются от $565 в день за моторную лодку до $20 000 за полноценную яхту. Или выберите ужин в ресторане с мишленовской звездой, где сет из блюд "омакасэ" потянет на $400.

Где остановиться и что ожидать

Бюджетных отелей почти нет. Самые "доступные" варианты — около $100 за ночь, но чаще всего придётся выложить $400-$500.

В дни Гран-при цены взлетают до $40 000 за ночь — как аренда элитной квартиры на несколько месяцев.

Уникальный микс инвестиций и гламура

Монако — не просто курорт. Это безопасная гавань для капитала. "Предполагаемый статус безопасной гавани", — именно так инвесторы из Henley & Partners описывают это место.

Здесь покупают не только ради жизни, но и ради статуса. И даже если вы просто гость, гламур окружающей среды ощущается во всём — от меню до пейзажа.

Уточнения

Кня́жество Мона́ко (фр. Principauté de Monaco) — карликовое государство, ассоциированное с Францией, расположенное на юге Европы на берегу Лигурийского моря. Княжество широко известно благодаря казино в Монте-Карло и проводимому здесь этапу чемпионата Формулы-1 — "Гран-при Монако".

