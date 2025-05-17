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Информация от знатоков: где расслабиться в Стамбуле

1:59
Туризм

Стамбул — не только город с многовековой историей и культурой, но и центр роскошного СПА-туризма. Местные пятизвёздочные отели предлагают гостям расслабление, восстановление сил и спа-процедуры на высочайшем уровне.

Загар
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загар

Многие комплексы сочетают восточные традиции и западные технологии, удовлетворяя ожидания самых взыскательных путешественников.

Swissotel The Bosphorus Istanbul на европейском берегу Босфора — это не только 566 стильных номеров, но и премиальный Purovel Spa & Sport, отмеченный наградами. Dosso Dossi Hotels & Spa Downtown — идеальный выбор для тех, кто ценит центральное расположение, комфорт и спа-зону с бассейном и сауной.

В азиатской части города, в районе Кадыкёй, находится DoubleTree by Hilton Istanbul-Moda, предлагающий открытый бассейн с видом и современный СПА-центр.

Любителям панорамных пейзажей подойдёт InterContinental Istanbul, расположенный в Таксиме — с эксклюзивным SPA InterContinental и полным набором оздоровительных процедур.

Если вы хотите отдохнуть у моря, выбирайте Renaissance Polat Istanbul Hotel или Radisson Blu Hotel & Spa, Istanbul Tuzla — оба предлагают спа-комплексы, бассейны и близость к побережью.

Titanic Port Bakirkoy, Divan Istanbul и Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel — образцы безупречного сервиса с фитнес-залами, массажами, хаммамами и бассейнами.

Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center — впечатляющий 34-этажный отель с роскошной СПА-зоной, видом на обе части города и гастрономическими ресторанами.

Все эти отели сочетают удобное расположение, комфорт и высочайшее качество спа-услуг — всё, чтобы сделать ваш отдых в Стамбуле по-настоящему незабываемым.

Уточнения

Стамбу́л (тур. İstanbul, ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), затем как Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολις, в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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