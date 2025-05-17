Вдали от Тулума: тайный заповедник в Мексике спасает природу и души

В то время как Тулум с его богемной атмосферой, экокурортами и тусовками давно превратился в символ перегретого туризма, всего в нескольких километрах от него скрывается другой мир. Там вас ждут изумрудные лагуны, бескрайние мангровые болота, нетронутые пляжи и древние руины майя — и всё это почти безлюдно.
На юг от Тулума раскинулся биосферный заповедник Сиан-Каан — почти миллион акров земли и 300 тысяч акров Карибского моря.
Это место веками было домом для майя и сегодня остаётся одним из самых красивых уголков планеты.
Вход в заповедник всего в 11 километрах от города, но дорога туда по грунтовкам и каналам может стать отдельным приключением.
Одно из главных удовольствий здесь — подводное плавание. Сиан-Каан — часть второй по величине рифовой системы мира, Мезоамериканского барьерного рифа.
Местные воды полны черепах, ламантинов и даже крокодилов. А прозрачные зелёные лагуны с солёной водой выглядят как декорации к фильму о затерянном рае.
Тем, кто хочет больше приключений, стоит отправиться вглубь джунглей. Здесь можно встретить ягуаров, тапиров и оцелотов.
По пути — руины Муйиль и мистические сеноты, которые майя считали вратами в загробный мир.
На самом краю полуострова прячется рыбацкая деревушка Пунта-Аллен. Это место будто застыло во времени.
Ленивые закаты, морская гладь до горизонта и полное ощущение, что вы одни во всей Вселенной.
Здесь можно остаться на ночь в простых хижинах и проснуться с видом на лагуну, окружённую джунглями.
Лучше всего отправиться в путь с гидом — водные пути здесь сложны и легко заблудиться.
Туроператоры в Тулуме предлагают туры с каякингом, снорклингом, визитом к руинам и даже рыбалкой с местными жителями.
Тулум — курортный город, и муниципалитет в Мексике.
Сено́т (исп. cenote, "сено́те") — форма карстового рельефа, естественный провал, образованный при обрушении свода известняковой пещеры, в которой протекают подземные воды. Сеноты находятся на полуострове Юкатан в Мексике и близлежащих островах Карибского бассейна. В прошлом использовались древними индейцами майя в качестве водных источников и мест для жертвоприношений.
Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.