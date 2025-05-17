Вдали от Тулума: тайный заповедник в Мексике спасает природу и души

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

В то время как Тулум с его богемной атмосферой, экокурортами и тусовками давно превратился в символ перегретого туризма, всего в нескольких километрах от него скрывается другой мир. Там вас ждут изумрудные лагуны, бескрайние мангровые болота, нетронутые пляжи и древние руины майя — и всё это почти безлюдно.

Фото: commons.wikimedia by NPS Natural Resources, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ заповедник Сиан-Каан. Мексика

Биосферный рай Сиан-Каан

На юг от Тулума раскинулся биосферный заповедник Сиан-Каан — почти миллион акров земли и 300 тысяч акров Карибского моря.

Это место веками было домом для майя и сегодня остаётся одним из самых красивых уголков планеты.

Вход в заповедник всего в 11 километрах от города, но дорога туда по грунтовкам и каналам может стать отдельным приключением.

Снорклинг и лагуны, которых вы не забудете

Одно из главных удовольствий здесь — подводное плавание. Сиан-Каан — часть второй по величине рифовой системы мира, Мезоамериканского барьерного рифа.

Местные воды полны черепах, ламантинов и даже крокодилов. А прозрачные зелёные лагуны с солёной водой выглядят как декорации к фильму о затерянном рае.

Джунгли, храмы и магия сенотов

Тем, кто хочет больше приключений, стоит отправиться вглубь джунглей. Здесь можно встретить ягуаров, тапиров и оцелотов.

По пути — руины Муйиль и мистические сеноты, которые майя считали вратами в загробный мир.

Пунта-Аллен: на краю света

На самом краю полуострова прячется рыбацкая деревушка Пунта-Аллен. Это место будто застыло во времени.

Ленивые закаты, морская гладь до горизонта и полное ощущение, что вы одни во всей Вселенной.

Здесь можно остаться на ночь в простых хижинах и проснуться с видом на лагуну, окружённую джунглями.

Как исследовать заповедник

Лучше всего отправиться в путь с гидом — водные пути здесь сложны и легко заблудиться.

Туроператоры в Тулуме предлагают туры с каякингом, снорклингом, визитом к руинам и даже рыбалкой с местными жителями.

Уточнения

Тулум — курортный город, и муниципалитет в Мексике.



Сено́т (исп. cenote, "сено́те") — форма карстового рельефа, естественный провал, образованный при обрушении свода известняковой пещеры, в которой протекают подземные воды. Сеноты находятся на полуострове Юкатан в Мексике и близлежащих островах Карибского бассейна. В прошлом использовались древними индейцами майя в качестве водных источников и мест для жертвоприношений.

