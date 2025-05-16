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Заброшенные руины и древний храм: секрет Тиволи, о котором вы не знали

2:14
Туризм

Знаете ли вы, что в Тиволи есть место, которое сочетает в себе древние руины, водопады и уединённые тропы? В то время как виллы Адриана и д'Эсте каждый день принимают толпы туристов, вилла Грегориана остаётся скрытым сокровищем — идеальным местом для тех, кто ищет красоту вдали от шума.

вилла Грегориана
Фото: commons.wikimedia.org by Patafisik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
вилла Грегориана

Необычная история: от наводнения до шедевра

В отличие от других знаменитых вилл, Грегориана появилась не ради роскоши. После разрушительного наводнения 1826 года, вызванного рекой Аниене, Папа Григорий XVI решил действовать.

Он приказал проложить туннели, чтобы отвести воду, и превратил это инженерное решение в великолепный парк.

Именно благодаря этому вмешательству сегодня мы можем любоваться величественным водопадом, спадающим в ущелье — настоящей гордостью виллы.

Архитектура, природа и древние легенды

Парк уникален тем, что здесь соединились руины античной виллы Манлия Вописка, древнеримские храмы и дикая природа.

Вас ждут густые леса, карстовые пещеры, каменные тропы и обзорные площадки, откуда открываются потрясающие виды, включая храм Весты с его элегантной колоннадой, нависающей над ущельем.

Тропа к красоте

Прогулка по вилле Грегориана — это настоящее приключение. Один маршрут ведёт к гротам и храмам, другой — к подножию водопада и через лес. Вдоль пути — пещеры Нептуна и Сирен, древние лестницы и тоннели.

Некоторые участки довольно крутые, так что обувь лучше выбирать удобную, а вот для людей с ограниченной подвижностью тропы, увы, не подойдут.

Как добраться и что учесть

Доехать из Рима можно менее чем за час — от вокзала Термини до станции Тиволи, а оттуда всего пять минут пешком до входа в парк. Вход расположен напротив моста Грегориано, ещё одной достопримечательности старого Тиволи.

В парке есть туалеты и питьевые фонтаны, так что можно провести здесь несколько часов, наслаждаясь тишиной и природой.

Уточнения

Ти́воли (итал. Tivoli) — город в итальянской области Лацио (провинция Рим), на реке Анио, в 24 км к северо-востоку от Рима. Главные достопримечательности: древнеримская вилла Адриана, замок папы Пия II (1458—1461), знаменитые вилла д’Эсте (XVI век) и Григорианская вилла (XIX век).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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