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Трагедия в Хургаде: в элитном отеле погиб 4-летний ребёнок из Ярославля - отели под прицелом полиции

1:48
Туризм

В начале мая для семьи из Ярославля отправилась на отдых в Египет. В роскошном отеле в Хургаде Xanadu Makadi Bay, который позиционирует себя ориентированным на семейный отдых с детьми, погиб четырёхлетний мальчик — младший сын турагента. Трагедия произошла на глазах родителей.

бассейн в отеле в Тагайтайском нагорье, Филиппины
Фото: commons.wikimedia by Tintazul, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
бассейн в отеле в Тагайтайском нагорье, Филиппины

Семья прибыла в Египет рейсом из Москвы, который задержали, поэтому заселение в отель состоялось поздно вечером. Во время регистрации двое малолеток поднялись на край так называемого "бесконечного бассейна" - специальной конструкции без ограждений, которая создает эффект, словно вода не имеет границ. 

Старший сын бросился на зов отца, а младший сорвался с шестиметровой высоты, получив несовместимые с жизнью травмы.

На месте происшествия теперь установлены барьеры, однако, как утверждают очевидцы и представители турсообщества, до трагедии у бассейна не было ни предупреждающих знаков, ни дежурных сотрудников, способных предотвратить опасность.

Египетская полиция начала проверку, а родители обратились в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело, чтобы выяснить, почему не были обеспечены элементарные меры безопасности в зоне повышенного риска.

Сейчас семья занимается организацией похорон ребёнка, но также заявила, что не намерена оставлять происшествие безнаказанным. Родители требуют объективного расследования и привлечения виновных — как отельного персонала, так и туроператоров — к ответственности.

Случившееся вызвало широкий резонанс среди туристов и профессионального сообщества, подняв вопросы о стандартах безопасности в зарубежных отелях, особенно в популярных туристических направлениях.

Уточнения

Хурга́да (также Эль-Гурдака, Эль-Хардага — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта. Расположен на западном побережье Красного моря, на 400 км юго-восточнее Каира.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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Трагедия в Хургаде: в элитном отеле погиб 4-летний ребёнок из Ярославля - отели под прицелом полиции
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